Чому осінь-зима стануть вирішальними на фронті в Україні – генерал-майор запасу СБУ пояснив

Саме цей період покаже підготовку війська до звільнення тимчасово окупованих територій від армії РФ.

Таку думку висловив генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун розповів в ефірі "FreeДом".

"У нас це літо було для того, щоб оцінити ситуацію на фронті, оцінити ті резерви, які має противник, накопичити свої резерви. У нас іде інтенсивне навчання наших бійців. Ми також підтягуємо деякі речі до фронту, тому є надія, що все таки саме осінь покаже, як ми готувалися, яке у нас бажання, а воно у нас дуже велике – звільнити свою територію. Тому будемо бачити, що відбудеться восени-взимку", - сказав він.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов розповів, що відбуватиметься на фронті з приходом зими.

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