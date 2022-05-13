Чому острів Зміїний має стратегічне значення: начальник воєнної розвідки розповів

Україна боротиметься за острів Зміїний стільки, скільки буде необхідно.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що острів має стратегічне значення як для України, так і для російських окупантів, оскільки дозволяє контролювати надводну та певною мірою повітряну ситуацію на півдні України. Також острів Зміїний стратегічно важливий з точки зору можливості висадки Росією тактичного морського десанту.

Про це керівник розвідки розповів в ефірі всеукраїнського телемарафону, передає пресслужба ГУР.

За словами Буданова, теоретично це єдиний регіон, через який російські окупанти можуть спробувати висадити десант на територію окупованого Придністровського регіону Молдови.

"Той, хто контролює острів, може будь-якої миті заблокувати рух цивільних суден в усіх напрямках на південь України… Острів Зміїний – це територія України, і ми її будемо докуповувати й боротися за неї стільки, скільки нам буде потрібно. Це стратегічно важлива точка, щоб відкрити торгові морські шляхи, завозити нам зброю та виключити будь-які можливі воєнні дії росії на території "ПМР", з якої вони можуть атакувати західну частину України", – зазначив начальник ГУР МО України.

Нагадаємо, на острові Зміїний у Чорному морі, де окупанти неодноразово намагалися зміцнити свій незахищений гарнізон, точаться бої. У британській розвідці вважають, якщо РФ зміцнить свої позиції на острові за допомогою стратегічних крилатих ракет, ППО та берегової оборони, вона зможе домінувати у північно-західній частині Чорного моря.

Читайте також: