Чому пасажири не можуть купити квитки: в "Укрзалізниці" озвучили головну причину

Потяг

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У серпні "Укрзалізниця" зафіксувала рекордне навантаження на свою систему: попит на квитки в окремих напрямках перевищує кількість доступних місць у 4–5 разів. Пасажири масово скаржаться, що навіть у перші хвилини після відкриття продажу не можуть придбати квитки.

Про це повідомили в компанії.

Ситуація викликає обурення, однак наголошують: головна причина — нестача справних вагонів. Протягом року темпи виведення рухомого складу з експлуатації значно перевищують швидкість оновлення.

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На маршрутах далекого сполучення зараз курсує 1488 вагонів. За рік «Укрзалізниця» втратила три вагони через бойові дії, ще шість списали через повне зношення, а 95 — перебувають на межі, коли їх можна експлуатувати лише після капітального ремонту.

Попри це, компанії вдається перевозити дедалі більше людей завдяки ефективнішому управлінню наявними ресурсами. Пріоритетом на найближчий період називають збільшення кількості місць у поїздах. Це потребує стабільного фінансування, яке дозволить закупити нові вагони, модернізувати ті, що вичерпують ресурс, а також розвивати мережу швидкісних потягів.

Нагадаємо, у серпні «Укрзалізниця» запускає додаткові поїзди до туристичного селища Ворохта на Івано-Франківщині, які будуть вирушати зі Львова.

Нові поїзди призначено для того, щоб «всі охочі встигли цього літа подихати свіжим гірським повітрям, помилуватися лісами й горами».

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У складі поїзда — вагони плацкарт, купе та СВ з місцями для сидіння (без продажу постільної білизни).