Чому Patriot важко збивати "Іскандери": Ігнат назвав головну проблему

Юрій Ігнат / © Facebook-сторінка Юрія Ігната

Україна неодноразово стикалася з ситуаціями, коли для відбиття російських атак не вистачало зенітних ракет. Щоб захистити якомога більшу територію, військовим доводиться «розпорошувати» боєкомплект між установками.

Про це в інтерв’ю «РБК-Україна» розповів начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат. Крім того він пояснив, чому Patriot важко збивати «Іскандери» та розповів про безпрецедентне перехоплення ракет Х-22, які раніше не збивали.

Режим економії: NASAMS працюють не на повну потужність

За словами Ігната, через серйозний дефіцит засобів ураження ППО змушена йти на ризиковані кроки щодо розосередження ракет.

«Не відкрию таємницю: наприклад, стоїть комплекс NASAMS, а у пусковій замість шести — лише дві ракети. Бо їх доводилося максимально розосередити для інших комплексів, щоби охопити більшу територію для захисту», — зазначив полковник.

Чому Patriot важко «піймати» балістику?

Ігнат також детально пояснив специфіку роботи системи Patriot по балістичних цілях типу «Іскандер-М». Головна проблема — маневреність російських ракет на фінальній ділянці польоту.

Радіус дії: По балістиці Patriot працює лише в межах 25 км (по літаках — до 150 км).

Складність обчислень: Система автоматично визначає точку «зустрічі», але «Іскандер-М» опускається майже вертикально та здійснює коливання.

Технічний виклик: Такі маневри заважають системі точно вирахувати точку сходження в лічені секунди. Цю проблему Україна озвучила партнерам ще понад рік тому для подальшого вдосконалення ППО.

Прорив у збитті ракет Х-22

Попри складнощі, українські зенітники демонструють унікальні результати. Юрій Ігнат навів приклад нещодавньої атаки на Київ, коли ворог випустив 12 ракет Х-22/Х-32 (з бойовою частиною близько тонни кожна).

Статистика вражає:

Збито під час останньої атаки: 9 із 12 ракет .

За весь попередній період війни: з понад 400 запущених ракет Х-22 було перехоплено лише 3 одиниці.

Такий успіх полковник назвав безпрецедентним випадком, який свідчить про майстерність воїнів, що опанували західні технології. Також він додав, що РФ часто використовує старі ракети С-300 у парі з «Іскандерами», щоб виснажувати український запас дороговартісних зенітних ракет.

Нагадаємо, відбити останній обстріл коштувало Україні десятки мільйонів євро.