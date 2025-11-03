- Дата публікації
Чому перед сном краще обмежити використання ґаджетів: пояснення лікарки-психіатрині
Перегляд кіно чи огляд стрічки в соцмережі перед засинанням можуть негативно впливати на здоров’я. Усе через недостатнє вироблення мелатоніну.
За годину до сну не варто дивитися телевізор чи користуватися ґаджетами. Це заважає вироблятися мелатоніну.
Про це в ефірі «КИЇВ24» сказала Світлана Нетрусова, лікарка-психіатриня, психотерапевтка.
«Я б радила робити інформаційну гігієну, щоб ви могли краще спати», — йдеться у повідомленні.
Зловживання переглядом стрічки на ніч може негативно вплинути на сон.
«Будуть розвиватися хвороби, буде знижуватися ресурс. Можуть виникати тривожний, депресивний та інші стани, які можуть погіршити функціонування людини», — наголосила вона.
Натомість покращити сон, як відомо, може магній. Але найкращим рішенням перед цим буде звернутися по консультацію до лікаря.
Раніше йшлося про те, що сон у повній темряві може знизити ризик серцево-судинних захворювань. А це, як відомо, головна причини смерті в усьому світі.
Водночас світло вночі блокує вироблення мелатоніну і порушує циркадні ритми — такий собі внутрішній 24-годинний годинник тіла. Це в майбутньому:
шкодить функціонуванню артерій;
викликає високий кров’яний тиск;
підвищує ризик утворення тромбів.