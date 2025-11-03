Чому перед сном краще обмежити використання ґаджетів: пояснення лікарки-психіатрині

Здоровий сон / © Credits

За годину до сну не варто дивитися телевізор чи користуватися ґаджетами. Це заважає вироблятися мелатоніну.

Про це в ефірі «КИЇВ24» сказала Світлана Нетрусова, лікарка-психіатриня, психотерапевтка.

«Я б радила робити інформаційну гігієну, щоб ви могли краще спати», — йдеться у повідомленні.

Зловживання переглядом стрічки на ніч може негативно вплинути на сон.

«Будуть розвиватися хвороби, буде знижуватися ресурс. Можуть виникати тривожний, депресивний та інші стани, які можуть погіршити функціонування людини», — наголосила вона.

Натомість покращити сон, як відомо, може магній. Але найкращим рішенням перед цим буде звернутися по консультацію до лікаря.

Раніше йшлося про те, що сон у повній темряві може знизити ризик серцево-судинних захворювань. А це, як відомо, головна причини смерті в усьому світі.

Водночас світло вночі блокує вироблення мелатоніну і порушує циркадні ритми — такий собі внутрішній 24-годинний годинник тіла. Це в майбутньому: