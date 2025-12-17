- Дата публікації
Чому під час відключень світла лічильник однаково "крутить": у ДТЕК пояснили
Навіть в умовах відключень електроенергії українці нерідко помічають, що платіжки приходять однакові.
У ДТЕК пояснили, чому в разі відключення світла лічильник однаково «крутить». Здається, що споживання має бути нижчим, але цифри майже не змінюються. Причина проста — зараз електроенергією користуються не менше, просто інакше.
Про це йдеться у відеоролику ДТЕК.
Річ у тім, що коли світло з’являється, ми одразу вмикаємо все: пральну машину, бойлер, плиту, зарядні пристрої. Ми користуємося технікою активніше. І все споживання стискається у короткий період.
«Тому за місяць кіловатів може вийти майже стільки ж навіть із графіками відключень», — пояснили у ДТЕК.
Є ще один момент. Якщо ви не передали вчасно показники, нарахування відбуваються за середнім місячним споживанням попередніх періодів.
«А середні не завжди показують реальне споживання. Звідси й несподівані суми в платіжці», — пояснили у ДТЕК.
Що робити
передавати показники щомісяця;
після повернення світла вмикати техніку поступово.
Нагадаємо, в «Укренерго» анонсували обмеження на 18 грудня.