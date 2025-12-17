ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
1583
1 хв

Чому під час відключень світла лічильник однаково "крутить": у ДТЕК пояснили

Навіть в умовах відключень електроенергії українці нерідко помічають, що платіжки приходять однакові.

Автор публікації
Катерина Сердюк
Світло

Світло / © unsplash.com

У ДТЕК пояснили, чому в разі відключення світла лічильник однаково «крутить». Здається, що споживання має бути нижчим, але цифри майже не змінюються. Причина проста — зараз електроенергією користуються не менше, просто інакше.

Про це йдеться у відеоролику ДТЕК.

Річ у тім, що коли світло з’являється, ми одразу вмикаємо все: пральну машину, бойлер, плиту, зарядні пристрої. Ми користуємося технікою активніше. І все споживання стискається у короткий період.

«Тому за місяць кіловатів може вийти майже стільки ж навіть із графіками відключень», — пояснили у ДТЕК.

Є ще один момент. Якщо ви не передали вчасно показники, нарахування відбуваються за середнім місячним споживанням попередніх періодів.

«А середні не завжди показують реальне споживання. Звідси й несподівані суми в платіжці», — пояснили у ДТЕК.

Що робити

  • передавати показники щомісяця;

  • після повернення світла вмикати техніку поступово.

Нагадаємо, в «Укренерго» анонсували обмеження на 18 грудня.

