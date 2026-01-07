ТСН у соціальних мережах

Чому після свят відключень стало більше: у ДТЕК пояснили

Більшість підприємств та офісів не працювали у свята не працювали, а тепер повернулися до роботи. Ще один фактор — різке похолодання.

Дмитро Гулійчук
Чому світла стало менше

Чому світла стало менше / © ТСН.ua

Завершення різдвяно-новорічних свят принесло українцям повернення до більш жорстких графіків відключення електроенергії.

Чому світла в оселях українців поменшало, розповіли у ДТЕК.

У компанії пояснили, що на свята енергетикам вдалося забезпечити більше світла в оселях, бо бізнес та промисловість не працювали на повну потужність, а більшість людей були вдома та рівномірно використовували електрику протягом дня, без вечерніх, та ранкових сплесків.

З понеділка, 5 січня, бізнес та промисловість запрацювали в звичайному режимі. Люди почали виходити на роботу — як наслідок споживання збільшилися. Натомість, обладнання, яке доставляє світло, повністю не відновлено, а дефіцит електрики все ще зберігається.

Також на збільшення відключень впливає погіршення погоди. В деяких регіонах температура опускається до мінус 11 градусів морозу. Під час низьких температуру зростає навантаження на мережі, бо людям доводиться активно використовувати електрообігрівачі і споживання електрики зростає.

«Енергетики зараз зосереджені на тому, аби максимально рівномірно розподіляти доступну електроенергію між людьми та лагодити пошкоджені об’єкти. Дякуємо за стійкість і розуміння», — пояснили у ДТЕК.

Нагадаємо, що в Україні прогнозують посилення відключень через різке похолодання.

