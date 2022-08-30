Чому після їжі хочеться спати та способи побороти сонливість

Часто після ситних страв хочеться спати. Виявляється, причиною цього може бути не лише фізіологічна особливість організму, але й вживання деяких продуктів. Чому одразу після їжі хочеться спати і що з цим станом робити, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Чому після їжі хочеться спати: основні причини

Стосовно того, чому одразу після приймання їжі нам хочеться спати, існує відразу кілька теорій. Найпоширенішою та найлогічнішою з них є та, яка стверджує, що після ситного обіду або вечері в кровообігу відбуваються певні зміни - до шлунка, тонкої та товстої кишки припливає кров, а ось кровопостачання мозку зменшується. Тому наш мозок починає отримувати меншу кількість кисню і поживних речовин. Як результат - потребує відпочинку.

Сонливість після їжі також може пояснюватися тим, що підвищується вироблення гормонів (меланіну та серотоніну), особливо, якщо вживати деякі продукти. Наприклад, білкову їжі. В ній міститься триптофан - амінокислота, яка потрібна організму для синтезу серотоніну. Останній є нейромедіатором, який відповідає за врегулювання різних циклів сну. Якщо вживати велику кількість продуктів, що містять триптофан, сонливість після їжі буде посилюватися.

Серед таких продуктів виділяють:

сир;

яйця;

продукти з сої;

шпинат;

морська риба (м'ясо лосося, зокрема);

м'ясо індички;

насіння кунжуту, гарбуза чи соняшника.

Вуглеводи сприяють тому, щоб триптофан краще засвоювався в організмі. Тому, коли ви вживаєте на обід чи на вечерю продукти з високим вмістом вуглеводів та білків, вам захочеться подрімати. Сюди входять такі продукти: рис, макарони, варена або консервована кукурудза, мучні вироби, торти, тістечка, газовані напої.

Сонливість та слабкість часто зумовлені простим переїданням. Якщо з'їсти велику порцію калорійних продуктів, організму на їхнє перетравлення потрібно буде витратити багато енергії та сил. А це призведе до посилення сонливості.

Також через переїдання підвищується рівень глюкози в крові. Вона уповільнює виділення білкового нейромедіатора орексину. Саме він робить нас бадьорими і допомагає контролювати енергетичний баланс в організмі.

Циркадні ритми також можуть впливати на самопочуття після приймання їжі. Це внутрішній біологічний будильник, за яким живе організм. Згідно з ним, двічі на добу виникає максимальне розслаблення, яке викликає сонливість. Стається це приблизно о другій годині ночі та о 14:00.

Якщо ви пообідали біля 14:00, виникне природня сонливість, яка не пов'язана з їжею, яку ви з'їли. Якщо ви багато займалися фізичною роботою або погано спали вночі, то це відчуття буде лише посилюватися.

Чи можна щось зробити, щоб не хотілося спати після їжі

Після їжі хочеться спати: чи можна з цим щось зробити? / Фото: Pexels

Варто зазначити, що енергетичні напої чи чашка кави не зможуть впоратися з сонливістю, яка з'явилася після приймання їжі. Краще звернути увагу на такі методи:

Краще їсти маленькими порціями, але частіше - завдяки такому харчуванню ви зможете уникнути стрибків рівня глюкози в крові. Намагайтеся на обід не їсти такі продукти, які містять велику кількість вуглеводів та триптофану - також сонливість може виникати від їжі з великим вмістом білків. Пийте більше рідини - краще, щоб це була звичайна вода. Її нестача викликає відчуття втоми і в'ялості. Слідкуйте за кількістю рідини, яку ви випили, якщо займаєтесь важкою фізичною працею чи спортом. Гуляйте на свіжому повітрі частіше - завдяки фізичній активності відбувається вентиляція легень, а також покращується кровопостачання мозку. Намагайтеся вночі висипатися - доросла людина повинна спати щонайменше 7-9 годин. Спробуйте також мінімізувати зовнішні чинники, які можуть стати причиною того, що ви прокидаєтесь вночі.

Не забувайте стежити за своїм самопочуттям. Якщо вам не допомагають поради, ви намагаєтесь вживати помірну кількість білків, вуглеводів і не переїдаєте, але хочете після їжі поспати, можливо в організмі стався збій. Тоді краще звернутися за допомогою до лікаря-терапевта.