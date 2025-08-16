ТСН у соціальних мережах

Чому пляжі Одеси можуть стати небезпечними для відпочивальників: екологи відповіли

Масове скупчення водоростей в Одесі спричинило токсичне цвітіння та загрозу для морської флори й фауни.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Одеса

Одеса / © ТСН

В останні тижні в Одесі зафіксовано масове цвітіння моря, спричинене скупченням водоростей, які хвилями прибиває до узбережжя. У місцях масового накопичення вода набуває зеленого, брудно-жовтого або коричневого відтінку.

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Державні інспектори відібрали проби морської води в межах міста, де водорості утворюють майже суцільний шар на поверхні. Результати показали суттєве перевищення норм: завислі речовини — у 1,5 раза вище допустимого рівня, що знижує прозорість води та впливає на фотосинтез водних рослин, а азот амонійний перевищив норму у 5,5 раза.

Ця токсична сполука утворюється під час розкладу органічних решток і є небезпечною для водних організмів, особливо за високої температури та низького вмісту кисню, що може призвести до замору риби.

За словами екологів, надлишок поживних речовин у воді сприяє цвітінню моря, яке супроводжується дефіцитом кисню та погіршенням стану морської екосистеми. Вони вже звернулися до Одеської міськради з вимогою очистити узбережжя від накопичених водоростей.

Крім того, відомство направило запити до Українського наукового центру екології моря та Держпродспоживслужби для проведення додаткових мікробіологічних, санітарно-хімічних та бактеріологічних досліджень.

Станом на 15 серпня в Одесі офіційно дозволено працювати 30 ділянкам пляжів, де проведено водолазне обстеження дна та облаштовано рятувальні пости і укриття для безпечного відпочинку.

Міськрада перевіряє пляжі, які не виконали необхідних заходів. У разі порушень складаються акти, викликається поліція, а документи передаються до районної та обласної військової адміністрацій для подальших дій.

Екологи попереджають, що без своєчасного очищення водоростей та контролю забруднень морська екосистема Одеси може опинитися під серйозною загрозою, а небезпека для риби та відпочивальників зростає.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» анонсувала запуск додаткового поїзда №265/266 сполученням Київ — Одеса для забезпечення зручного сполучення між містами у пікові дні серпня.

Розклад руху поїзда:

  • З Києва: поїзд вирушатиме о 08:40 та прибуватиме до Одеси о 18:08.

  • З Одеси: відправлення заплановано на 11:27 із прибуттям до Києва о 20:20.

Поїзд курсуватиме 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 та 31 серпня. Зазначається, що у складі поїзда — купейні вагони з місцями для сидіння.

