Чому полив городніх рослин теплою водою може значно знизити їх врожайність

Без своєчасного та правильного поливу рослин не можна отримати гарний урожай. Особюливо важливо поливати рослини у спекотну погодуу. Багатьма дачниками вважається, що для поливу потрібно використовувати лише теплу воду. Розповідаємо, чи дійсно це так, що буде, якщо поливати культури холодною водою.

Деякі спеціалісти стверджують, що полив прохолодною водою збільшує врожайність

Основна причина, щоб проливати культури прохолодною водою в тому, що для розчинення великої кількості вуглекислого газу потрібні низькі температури, близько 15 градусів. Рослині, як відомо, вуглекислий газ потрібний для фотосинтезу, власне для утворення кисню. У теплій воді речовина буде розчинятися слабше.

Крім того, коріння багатьох культур краще почуваються саме при поливі прохолодною водою. Бульби картоплі, наприклад краще формуються при температурі ґрунту не вище 20 градусів. Кореневій системі більшості популярних городніх культур потрібна температура землі 15 градусів. І якщо тепла вода підвищить температуру ґрунту, це безумовно відобразиться на розвитку рослини.

Але дуже важливо пам'ятати, що крижаною водою, так само як і перегрітою (близько 30-40 градусів) поливати рослини не можна.

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