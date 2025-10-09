ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
186
Час на прочитання
1 хв

Чому Полтавщина, Чернігівщина і Сумщина в епіцентрі останніх атак РФ: Зеленський відповів

Полтавська, Чернігівська, Сумська: Зеленський назвав регіони під найсильнішими повітряними ударами та пояснив наміри РФ.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський пояснив, чому від останніх ударів РФ найбільше страждають саме Полтавська, Чернігівська і Сумська області

Про це глава держави сказав у розмові з журналістами.

Він нагадав, що Сумська і Чернігівська області були одними із напрямків наступу ворога 2022 року.

«І ви пам’ятаєте, коли йшлося про російську літньо-осінню кампанію, ми говорили, що з півночі вони можуть думати про Чернігів, точно хочуть наступу на Сумщині, а також говорили, що вони точно будуть рухатися в Запоріжжі. Але головна ціль, в принципі, — Покровський напрямок. На сході це давно відбувається. Люди залишаються без світла. Ми ремонтуємо, відновлюємо. Російська задача — робити хаос, психологічно тиснути на людей через удари по енергетиці, по залізниці», — сказав Зеленський.

На його думку, удари по Чернігівщині і Сумщині — намір спустошити прикордонні регіони. Удари по Полтаві — це намір залишати українців без палива.

Раніше президент Зеленський розповів, чи буде в Україні блекаут і чи залишиться Україна без газу.

Нагадаємо, експерт попередив, що російські війська завдають ударів по регіональних енергетичних об’єктах уздовж фронту та кордону з РФ.

Дата публікації
Кількість переглядів
186
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie