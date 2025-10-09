Чому Полтавщина, Чернігівщина і Сумщина в епіцентрі останніх атак РФ: Зеленський відповів

Володимир Зеленський / © Associated Press

Реклама

Президент Володимир Зеленський пояснив, чому від останніх ударів РФ найбільше страждають саме Полтавська, Чернігівська і Сумська області

Про це глава держави сказав у розмові з журналістами.

Він нагадав, що Сумська і Чернігівська області були одними із напрямків наступу ворога 2022 року.

Реклама

«І ви пам’ятаєте, коли йшлося про російську літньо-осінню кампанію, ми говорили, що з півночі вони можуть думати про Чернігів, точно хочуть наступу на Сумщині, а також говорили, що вони точно будуть рухатися в Запоріжжі. Але головна ціль, в принципі, — Покровський напрямок. На сході це давно відбувається. Люди залишаються без світла. Ми ремонтуємо, відновлюємо. Російська задача — робити хаос, психологічно тиснути на людей через удари по енергетиці, по залізниці», — сказав Зеленський.

На його думку, удари по Чернігівщині і Сумщині — намір спустошити прикордонні регіони. Удари по Полтаві — це намір залишати українців без палива.

Раніше президент Зеленський розповів, чи буде в Україні блекаут і чи залишиться Україна без газу.

Нагадаємо, експерт попередив, що російські війська завдають ударів по регіональних енергетичних об’єктах уздовж фронту та кордону з РФ.