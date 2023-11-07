Чому поляки блокують кордон з Україною і як це питання можна вирішити: пояснення аналітика

Керівник центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок пояснив, чому польські перевізники блокують польсько-український кордон. Він наголосив, що ця проблема може бути вирішеною на міжурядовому рівні.

Про це він сказав в етері "24 каналу".

Експерт зауважив, що польсько-українському кордоні завжди були великі черги і тут є питання до організації роботи пропускних пунктів.

"Кілометрові черги із фур є звичним явищем на в'їзд чи виїзд з України. І тут є питання до організації роботи пропускних пунктів, де здійснюється митний та прикордонний контроль. Що стосується ситуації із перевізниками, проблема полягає у тому, що українські перевізники отримали дозвіл на безперешкодну роботу в Польщі та ЄС. Я, як той, хто дотичний до сфери вантажних перевезень в Україні, оскільки очолюю невеличку таку компанію, можу вам сказати компетентно, що в Україні сформувався дуже професійний ринок автомобільних перевезень. Держава сюди не доклала жодної копійки, люди формують ринок. Ринок у нас дійсно є перенасиченим", - зауважив Валерій Клочок.

Експерт додав, що після початку війни українські перевізники почали працювати у Польщі, що створило конкуренцію полякам.

"Коли почалась війна, Польща зняла цю дикунську вимогу щодо надання дозволів. І українці поїхали туди, а це конкуренція. І коли на території Польщі є їхні конкуренти з іншої країни, вони ставитимуть питання до влади, як вона їх захищає. Це нормальний процес. Це не те, що історія із зерном, вона відмінна. Обурення польських перевізників справедливе. Наша влада мала б подумати, яку дотацію дати українським перевізникам, щоб вони тут вижили. Я вважаю, що це питання потрібно вирішувати на міжурядовому рівні. У нас відносини з Польщею є нормальними", - сказав він.

Аналітик додав, що це означає, що шлях до вступу України в ЄС буде складним, оскільки наша держава може стати великим конкурентом іншим країнам.

Нагадаємо, польські перевізники блокують три пункти пропуску на кордоні із Україною.

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