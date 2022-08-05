Чому помідори не дозрівають у відкритому ґрунті і теплиці: чотири причини та шляхи їх вирішення

Часом помідори у відкритому ґрунті та в теплиці не встигають дозріти. Існує кілька причин, чому таке відбувається. Що робити, щоб помідори швидше дозрівали - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Влітку не завжди стоїть стабільна погода: то йдуть дощі, то приходить холод, а потім відразу спека. Звичайно, такі зміни погано впливають на терміни дозрівання деяких культур та їхню врожайність. Особливо потерпають ті рослини, які полюбляють тепло. Серед них і томати. Якщо ви хочете в серпні радіти стиглим соковитим помідорам, варто ретельно доглядати за кущами.

Чому плодоношення часто починається лише наприкінці літа навіть у ранньостиглих сортів та що робити, щоб це змінити?

Прохолодна погода

Це найчастіше причина, чому помідори не дозрівають вчасно. Томати - рослини, які люблять тепло. А тому дощі та холод для них - найгірші вороги. Для стабільного зростання та плодоношення денна температура повітря повинна досягати 25 градусів тепла, а нічна - 16-19 градусів. Якщо вона знижується на кілька градусів, особливих проблем не виникне. Але через різкі коливання у рослини часто буває стрес. Як результат - формування плодів сповільнюється.

Наприклад, якщо температура повітря до 15 градусів, нові квіткові кисті з'являтися не будуть, а вже сформовані раніше плоди перестануть зростати. Також негативно впливає і занадто висока температура повітря (30-33 градусів). Процес фотосинтезу сповільнюється, квіти обпадають, тому що пилок стає "менш активним".

Також повинна бути стабільною і температура ґрунту (16-24 градусів). Якщо земля холодна, поживні речовини гірше засвоюються, а тому кущ погано розвивається.

Що можна зробити

Насамперед, спробуйте замульчувати землю на грядці. І тут не важливо, чи вирощуєте ви помідори у теплиці, чи у відкритому ґрунті. Так ви зможете значно скоротити частоту поливання, тому температура землі стабілізується. Вона буде повільніше нагріватися і охолоджуватися.

Також у надто спекотну погоду парники та теплиці краще максимально відкривати. Так повітря не буде перегріватися. Коли ж прийде похолодання, вікна і двері закривайте до заходу сонця. Тоді тепло буде зберігатися. Рослини, які були посаджені у відкритий ґрунт, на ніч краще накривати спанбондом. Так ви зможете скоротити різницю між денною та нічною температурами.

Надто велика кількість зав'язів на кущах

Якщо не видаляти пасинки томатів вчасно, то кущі з великою кількістю квітів, ще не скоро порадують вас плодами. А все тому, що у рослини не вистачає сил на живлення всіх зав'язів. Адже вся енергія йде на квіти та зелену масу, а не формування плодів.

Що можна зробити

Спеціалісти радять видаляти на кущах усі пасинки, щоб залишилося 1-2 стебла (на дрібноплідних сортах можна залишити 2-3 стебла). Варто обрізати бічні стебла (над другим листочком після зав'язі) та вірхівку основного стебла. В разі, коли бічні стебла надто слабкі, на них потрібно залишити лише одну кисть з плодами. Ті суцвіття, які недавно з'явилися, краще видалити. Великоплідні томати радять формувати в одне стебло. Але навіть коли ви проґавили цей момент і на пагонах вже з'явилися зав'язі, просто залишіть на кущі 5-7 кистей, а інші обріжте.

Мало світла

Чому помідори не дозрівають? / Фото: pixabay.com

Томати дуже вимогливі до світла. Коли освітлення недостатньо, вони починають витягувати пагони, погано розвиватися та плодоносити. Також значно погіршується і смак самих плодів. Часто освітлення рослинам не вистачає, коли кущі на грядці ростуть надто близько один від одного. Особливо таке буває в теплиці. Тоді на стеблах можуть також з'являтися різні хвороби.

Що можна зробити

Дуже важливо регулярно видаляти пасинки та зайве листя, яке росте в затінку і може заважати циркуляції повітря. Насамперед, городники радять видаляти нижні листочки на першому пагоні до першої китиці. Потім можете зрізати листя вже на бічних пагонах. Пам'ятайте, щоб не нашкодити рослині, в день можна видаляти лише кілька листочків. А саму роботу краще проводити в першій половині дня, щоб до вечора зріз встигнув підсохнути на сонці. Тут важливо і не перестаратися. Залишіть над кожною кистю хоча б пару листочків.

Неправильне підживлення

Ще одна причина того, що томати не дозрівають вчасно, - неправильне підживлення. Наприклад, якщо додати надто багато азоту, кущі почнуть швидко рости та будуть міцними, однак в цей час плоди формуватися не будуть. Коли настає період плодоношення, помідорам потрібні фосфор і калій.

Найбільш ефективним способом вважається рідке підживлення. Кристали, розведені у воді, швидше досягають коріння.

Що можна зробити

Варто підбирати саме ті добрива, які краще підходять в певний період розвитку кущів томатів. Також можна використовувати і народні засоби. Наприклад, в період плодоношення добре підживлювати помідори попелом. Для цього виготовляють настій: на 10 літрів води беруть 1 склянку попелу. Поливати томати потрібно тільки після попереднього зволоження землі, використовуючи 1,5-2 літра розчину на кожен кущик.

Чудово зарекомендував себе йод. Візьміть 3 каплі йоду на 1 літр води та підливайте рослини. Це допоможе прискорити дозрівання плодів та створить додатковий захист від інфекцій.