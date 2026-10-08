Чому посварилися Україна та Південна Корея: полонені КНДР, пальне для РФ і наслідки кризи

Криза між Україною та Південною Кореєю / © Getty Images

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Скандал України та Південної Кореї невпинно набирає обертів. Усе почалося з розголошення подробиць передання країні північнокорейських полонених з Курського напрямку, однак продовжилося тим, що Південна Корея постачає Росії паливо, попри санкції.

Між усім цим не вгаває дипломатична суперечка, оскільки Південна Корея вже відкликала свого посла, а МЗС України продовжує вимагати роз’яснень щодо постачання нафтопродуктів до РФ. ТСН зібрала все, що відомо про глибоку кризу відносин між країнами.

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Південна Корея відкликала посла з України

Сьогодні Південна Корея ухвалила рішення відкликати свого посла з України через дипломатичну суперечку, яка виникла на тлі розкриття інформації про переміщення військовополонених КНДР.

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Попри ситуацію, що склалася, Сеул розраховує врегулювати розбіжності з Києвом та висловлює готовність продовжувати переговори. Українське Міністерство закордонних справ наразі утримується від коментарів щодо цього рішення.

Від України вимагали вибачень: що зробили у МЗС

Нагадаємо, дипломатичний скандал між Україною та Південною Кореєю спалахнув через публічну заяву президента України про передавання Сеулу двох військовополонених із КНДР. Південнокорейська сторона звинуватила Київ у порушенні таємної угоди про конфіденційність, яку, за даними ЗМІ, ініціювала сама Україна через побоювання внутрішньої критики за відмову від обміну цих полонених на українських військових.

Адміністрація президента Південної Кореї та голова МЗС Чо Хьон заявили, що одностороннє розголошення інформації підриває довіру між країнами, а отримані від глави МЗС України Андрія Сибіги вибачення є недостатніми. У зв’язку з цим Сеул вимагає офіційних пояснень і розглядає можливість вжиття рішучих заходів у відповідь.

У відповідь речник МЗС України Георгій Тихий наголосив, що передавання полонених було лише жестом доброї волі, а напруженість виникла через різне трактування режимів конфіденційності. Він заперечив факт офіційних вибачень з боку українського міністра, уточнивши, що той лише висловив жаль через перехід ситуації у фазу публічних звинувачень.

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Інший кут конфлікту: Південна Корея постачає Росії пальне

Південна Корея відреагувала на розслідування видання The Guardian щодо постачання понад 176 тисяч тонн пального зі своїх портів до РФ. Сеул повідомив, що наразі з’ясовує всі обставини транспортування та пообіцяв вжити «юридичних заходів», якщо під час перевірки буде виявлено порушення національного законодавства.

Підставою для скандалу стали дані судноплавних трекерів, які зафіксували 14 рейсів семи танкерів у липні та серпні, причому три судна перебували під санкціями Великої Британії та ЄС. Танкери приховували свої реальні маршрути: заявляли південнокорейським органам про курси до Японії чи Сінгапуру, проте фактично прямували до російського Владивостока, а один із танкерів проводив завантаження з судна на судно.

Південнокорейські урядовці пояснили, що перероблені нафтопродукти не підпадають під їхні чинні обмеження експорту щодо РФ, а жодна партія пального офіційно не проходила митного оформлення саме як експорт до Росії. Крім того, у Сеулі наголосили, що факт південнокорейського походження цього дизеля наразі не підтверджений.

Ситуація спричинила чергове дипломатичне напруження, адже радник президента України зазначив, що такі постачання контрастують із санкційною політикою, а МЗС України закликало надати роз’яснення. У відповідь Офіс президента Південної Кореї назвав ці зауваження «помилковими та недоречними» й закликав українську сторону утриматися від коментарів, які шкодять міжнародній репутації країни.

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Чому Південна Корея може так поводитися

У Мережі та медіа ширяться версії, що така публічна поведінка Південної Кореї та пряма конфронтація з Україною можуть бути спровоковані заради відволікання уваги жителів Південної Кореї від нагальних проблем. Зокрема, у Сеулі проходять масові протести проти президента.

Десятки тисяч людей взяли участь у протестах, серед яких були представники опозиційної консервативної партії «People Power Party» (PPP) та близько 70 народних депутатів. Мітингувальники вимагали відставки або імпічменту президента Південної Кореї Лі Чже Мьона, відновлення проти нього судових процесів, а також висловлювали занепокоєння через можливе втручання Китаю у вибори й посилення його впливу.

Опозиція звинуватила адміністрацію президента у підриві незалежності судової системи через реформи прокуратури та розширення складу Верховного суду, а також у слабкій реакції на підрив південнокорейських військових на північнокорейській міні в демілітаризованій зоні. Політичне протистояння загострилося на тлі заяв Лі Чже Мьона про намір відновити діалог із Пхеньяном, а також напередодні планових парламентських перевірок роботи уряду.

Як конфлікт з Південною Кореєю може вплинути на Україну

Для України повідомлення про передавання двох військовополонених північнокорейців було козирем в інформаційній кампанії та способом підкреслити військову загрозу з боку КНДР.

Натомість для Південної Кореї це питання є чутливим гуманітарним аспектом: Сеул прагне уникати провокування Пхеньяна, тому вимагав дотримання конфіденційності, а розголошення сприйняв як порушення довіри та загрозу внутрішньополітичним інтересам президента Лі Чже Мьона.

Водночас варто зазначити, що у червні міністр закордонних справ Кореї першим оголосив про видачу країні північнокорейських полонених, що відбулося до виступу Зеленського в ООН.

Ситуація ускладнюється зовнішньополітичним балансуванням Південної Кореї. З одного боку, Сеул надає Україні гуманітарну та фінансову допомогу й цінує розвідувальні дані про озброєння КНДР. З іншого — намагається зберегти робочі відносини з Росією та Китаєм, а також стримувати Пхеньян.

До того ж, занепокоєння Києва викликають дані про легальний експорт південнокорейського дизельного пального до РФ, що допомагає Москві покривати дефіцит нафтопродуктів.

На думку експертів, ця суперечка грає на руку Росії та, ймовірно, остаточно перекреслює надії України на пряме постачання південнокорейської зброї, зокрема систем ППО. Втім, повного розриву відносин не очікується, адже збереження співпраці відповідає обопільним інтересам обох країн. Наразі дипломатам необхідно знайти компроміс, аби врегулювати конфлікт без подальшої шкоди для двосторонніх взаємин.

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