Чому потрібно мити овочі та фрукти після магазину і як це робити правильно? / Фото: Pexels

Чому потрібно мити овочі та фрукти після магазину

Чому потрібно мити овочі та фрукти після магазину

На поверхні фруктів та овочів можуть жити патогенні мікроби, які викликають різноманітні кишкові захворювання. Щоб не було проблем, після купівлі продуктів в магазині, потрібно мити овочі та фрукти. Читайте в матеріалі ТСН.ua, як правильно це робити.

Після споживання інфікованих продуктів людині може знадобитися медична допомога чи навіть госпіталізація. Часто на овочах та фруктах в магазині через неправильне зберігання і транспортування можна виявити кишкову паличку, бактерії лістерії, сальмонелу. Також захворіти після споживання немитих після магизину продуктів можна через віруси, які поширюються контактним шляхом. А тому мити овочі та фрукти потрібно обов'язково. Адже простого візуального огляду для того, щоб переконатися в чистоті продуктів, недостатньо.

Чому брудні продукти небезпечні

Вживати немиті овочі та фрукти в їжу забороняється через дві причини: пестициди, а також віруси і бактерії, які залишаються на їх поверхності.

Під час вирощування великого обсягу продукції фермери вносять хімічні добрива, а також використовують засоби від шкідників. Хімікати, потрапляючи до організму людини, несуть чимало ризиків для здоров'я. Якщо людина не страждає будь-якою хворобою, вона може не помітити незначної кількості бактерій в організм. Але у людей з хронічними захворюваннями органів травлення, такі овочі та фрукти принесуть не користь, а шкоду.

Просто вимити овочі та фрукти перед вживанням недостатньо. Адже в деяких випадках хвороботворні мікроорганізми потрапляють всередину плоду. А тому рекомендується не купувати продукти з видимими пошкодженнями.

Як мити овочі та фрукти правильно

Як правильно мити овочі та фрукти / Фото: Pexels

Більшість продуктів можна ретельно промити під проточною водою. Щоб позбутися основних бактерій, які "живуть" на поверхні, цього буде цілком достатньо. Перед тим, як прибрати вимиті овочі та фрукти в холодильник, обов'язково їх просушіть. Надлишок вологи стане ідеальним середовищем для хвороботворних мікроорганізмів. Також вологі продукти швидше зіпсуються і почнуть підгнивати. Саме з цієї причини не потрібно мити овочі та фрукти відразу після того, як ви принесли їх з супермаркету чи ринку. Цю процедуру рекомендовано робити безпосередньо перед приготуванням чи вживанням.

При очищенні овочів та фруктів немає потреби у використанні додаткових засобів, зокрема, мила чи гелю для миття посуду. Хімічні речовини, які входять в їхній склад, можуть залишатися на поверхні продуктів та потрапляти в організм людини. Це може стати причиною алергічних реакцій чи навіть отруєння.

Якщо ви купили коренеплоди, які сильно забруднені, рекомендується мити їх у холодній воді за допомогою щітки з м'якими ворсинками чи губки. Так ви очистите поверхню, але не пошкодите її.

Фрукти перед вживанням миють обов'язково, навіть якщо ви будете потім чистити їх від шкірки. Бактерії, які живуть на апельсинах чи мандаринах, можуть потрапити на м'яку частину плоду.

Ось декілька важливих порад, як мити овочі та фрукти:

Робити це потрібно лише під проточною водою. Навіть якщо ви будете очищати їх від шкірки, мити все-рівно потрібно. Для миття сильно забруднених овочів можна використовувати губку чи м'яку щітку. Перед тим, як прибрати овочі та фрукти в холодильник, їх потрібно висушити. Швидкопсувні продукти можна мити лише перед використаннями чи споживанням.

Правила: як мити фрукти після магазину

Як правильно мити фрукти після магазину / Фото: Pexels

Щоб деякі фрукти можна було зберігати довгий період часу, їх обробляються спеціальним воском. Наприклад, так зберігаються яблука в магазинах. Перед споживанням його потрібно обов'язково змити. Зробити це можна так: використовуючи губку чи м'яку щітку ретельно промийте фрукти під проточною водою.

Щоб позбутися бактерій, які живуть на шкірці цитрусових, ці фрукти рекомендується обдавати окропом або мити в теплій воді. Також такий спосіб допоможе позбутися консервантів.

Виноград перед миттям потрібно розділити на окремі грона. Потім очистити під проточною водою і, давши рідині стекти, просушіть.

Щоб помити нерівну поверхню ананаса, використовуйте щіточку. Листя попередньо видаляти не треба, це потрібно буде зробити вже після миття.

Дині та кавуни перед вживанням потрібно замочити у воді на 30-60 хвилин. Вода повинна бути холодною.

Правила: як мити овочі після магазину

Як правильно мити овочі після магазину / Фото: Pexels

Щоб помити цибулю, потрібно спочатку зрізати залишки її кореневої системи і позбутися від лушпиння. Лише після цього можна мити під проточною водою.

Перед миттям білокачанної капусти потрібно видалити її верхні листки.

Цвітну капусту потрібно мити так: спочатку видалити всі потемнілі ділянки, а потім промити під холодною проточною водою.

Зелень також промивають в холодній воді.

Чому овочі потрібно мити перед вживанням, а не раніше

Річ в тім, що на поверхні овочів часто є речовини, які захищають їх від псування. Якщо ви купили коренеплоди чи інші продукти, але збираєтесь готувати їх пізніше, краще сховайте овочі в темне прохолодне місце. Перед цим не забудьте прибрати їх з пакета, адже там може утворитися конденсат. А надлишок вологи стане причиною підгнивання.