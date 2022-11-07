Чому потрібно обгортатися фольгою: простий спосіб для покращення самопочуття

Алюмінієва фольга - корисний та зручний предмет на кухні. Але, виявляється, її можна використовувати не лише для запікання страв. ТСН.ua розповідає, навіщо обгортатися фольгою.

Алюмінієва фольга часто використовується на кухні, але нею також можна обгортати різні частини тіла. Така ідея може здатися дивною, але ця звична для нас річ може стати відмінним засобом, який врятує від деяких недуг.

Якщо у вас немає можливості звернутися до лікаря або придбати ліки, фольга допоможе забути про втому, позбутися застуди та опіків. А ще існує навіть лікування суглобів фольгою.

Як фольга допомагає побороти застуду

Виявляється, про застуду можна забути в рекордно короткі сроки, якщо використовувати звичайну фольгу. Для цього візьміть 5-7 листів фольги, оберніть ними стопи, а потім залишіть на одну годину. Після закінчення цього терміну, листи знімають, дають ногам відпочити близько 1 години і повторюють процедуру. Якщо робити так щовечора, вже через два дні ви помітите різницю.

Лікування суглобів фольгою

Ця металева "бумага" допоможе позбутися болю в суглобах, якщо знати, як нею правильно користуватися. Просто оберніть хворий суглоб листом фольги перед тим, як лягати спати. Він повинен залишатися там цілу ніч. Щоб фольга краще трималася, можна зверху додатково зафіксувати її бинтом. Курс лікування суглобів фольгою триває один тиждень.

Боротьба зі втомою

Також фольга допоможе побороти втому. Прийшовши додому після тяжкого робочого дня, покладіть кілька листів фольги в морозильну камеру на 2-4 години. Потім дістаньте і прикладіть до обличчя, особливо щоки і зону навколо очей. Вже через кілька хвилин ви відчуєте, як напруження покидає м'язи.

Полегшити біль після опіку

Для цього уражене місце потрібно потримати кілька хвилин під холодною проточною водою. Якщо у вас не з'явилася рана, можна протерти місце чистою тканиною. Вона обов'язково повинна бути м'якою. І відразу оберніть опік фольгою в кілька шарів. В іншому випадку - використовуйте стерильну марлю. Нею потрібно накрити місце опіку, а потім обернути кількома шарами фольги. Не забудьте все закріпити пов'язкою. Поки біль не зменшиться, фольгу знімати не варто.