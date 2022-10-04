Чому потрібно посадити біля будинку горобину: що про це кажуть народні прикмети

Кожне дерево володіє певною енергетикою. Деякі допомагають повернути втрачені ресурси, інші покращують емоційно-психологічний стан. Тому до висаджування будь-яких дерев біля приватного будинку чи дачі потрібно ставитися серйозно. Що кажуть народні прикмети про горобину? Читайте в матеріалі ТСН.ua, чому потрібно посадити це дерево.

Чому потрібно садити біля приватного будинку горобину: народні прикмети

Здавна наші предки вірили, що червона горобина і чорна володіють магічними властивостями. Існувало чимало народних прикмет, які були пов'язані з цим деревом. Однак, якщо ви хочете залучити в свою оселю позитив, потрібно спочатку ознайомитися з певними правилами:

Мрієте, щоб в вашому домі народилася довгоочікувана дитина - тоді варто посадити горобину з південної сторони будинку. Наші предки вірили - як тільки на горобині з'являться перші плоди, жінка завагітніє.

Хочете "запустити" в будинок фінансове благополуччя - в цьому випадку чорна чи червона горобина повинні рости з північної сторони.

Молодятам радили садити це дерево зі східної сторони оселі, яка відповідала за спокій та мир. Вірили, що горобина допоможе пережити перший рік подружнього життя, який вважається найскладнішим.

"Притягнути" талан та везіння можна, якщо висадити горобину з західної сторони.

Але звертали увагу не лише на розташування, а й на кількість дерев. Якщо біля будинку росте одна горобина - це означає, що в домі все благополучно. Якщо ви бачите два деревця - тут чекають на весілля. А якщо росте три чи більше - господарі дому бажають члену своєї сім'ї швидшого видужування.

З давніх давен червона горобина біля будинку означала, що його власники хотіли вберегтися від лихого ока чи псування. Наші предки вірили, що її ягоди здатні відлякати нечисту силу. А ще дівчата плели вінок з гілок горобини, вішали його на двері з зовнішньої сторони. За народними прикметами, тоді в дім не зможе зайти людина зі злими намірами чи непроханий гість.

Також здавна вірили, що червона горобина здатна вберегти дім від пожежі. Тому її традиційно садили біля дерев'яних споруд.

Не менш важливо підібрати для горобини "правильного" сусіда. Наприклад, ялина - поганий варіант. Вважалося, що це дерево віщує швидку смерть господаря дому. А горобина - символ довговічності і здоров'я. Тому дерева, скоріш за все, загинуть, намагаючись переманити сили на свою сторону.

Народні прикмети про висаджування горобини на дачі

Горобина на дачі - народні прикмети / Фото: Pexels

Існують народні прикмети, які розповідають, як правильно садити чорну і червону горобину на дачі. Наприклад, для того, щоб захистити дачний будинок від злодіїв, дерево потрібно посадити на ґанку. Але зважте, що тоді доведеться частіше замітати територію, тому що з горобини часто падають ягідки.

Дерево горобини на ділянці почало сохнути? Коли спилюєте висохлі гілки, потрібно вголос просити у дерева вибачення і пояснювати свій вчинок. Наші пращури вважали, якщо в дерева не вибачитися, то незабаром до людини прийде біда у вигляді зламаної ноги чи руки.

Якщо вам на дачі потрібен хороший врожай городини - варто посадити горобину з яскраво-червоними чи помаранчевими ягодами. Не можна "ховати" дерево, наприклад, за гаражем. Горобина "любить" бути в центрі уваги.

Однак, не варто забувати і про пожежну безпеку - не висаджуйте дерево надто близько до будинку, поруч з господарськими спорудами чи лазнею.

Які ще народні прикмети пов'язані з горобиною

Народні прикмети про горобину / Фото: Pexels

Розсипалися ягоди горобини - до фінансових невдач. А тому варто бути обережнішими і не забувати гаманець в громадських місцях.

Напередодні Різдва потрібно зварити ягоди горобини і думати при цьому про коханого, вранці ж варто звернути увагу на їхнє розташування. Якщо ягоди спливли, значить, ця людина - не ваша доля, а якщо залишилися на дні - бути вам щасливими разом.

Якщо використати ягоди червоної горобини в жіночій прикрасі, то вона зможе привернути до себе увагу бажаного чоловіка і побороти суперниць.

Горобина виросла біля будинку без вашої участі? Це хороший знак. Чекайте на любов та порозуміння, які поселяться в вашій оселі.

З горобиною в наших предків було пов'язано чимало різних народних прикмет. Грамотне їх вивчення та застосування допоможе принести в будинок щастя, радість та кохання.

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