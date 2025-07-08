Кордон / © ТСН.ua

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Заборонити всім українцям виїзд за кордон держава не зможе — це нашкодить країні.

Про це заявила народна депутатка від фракції «Слуга народу» Ольга Василевська-Смаглюк в ефірі «КИЇВ24».

За її словами, СБУ не має достатньо ресурсів, щоб перевіряти кожного, хто перетинає кордон. Це дозволяє багатьом особам, які отримали дозволи від Міністерства культури та Міністерства молоді та спорту, не повертатися до України.

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Нардепка наголосила, що повна заборона виїзду унеможливить роботу волонтерів і гуманітарних організацій. «Це заблокує логістику доставлення допомоги, а також державних функціонерів, які виконують важливі міжнародні завдання», — підкреслила вона.

Окремо Василевська-Смаглюк зазначила, що повна заборона може зупинити інвестиції в Україну та завдати шкоди економічному зростанню. В умовах війни кожне рішення щодо мобільності населення повинно бути зваженим.

Отже, тотальне обмеження виїзду — не варіант. Україна має балансувати між безпекою та економічною стабільністю, забезпечуючи можливість виїзду тим, хто працює на користь держави навіть за кордоном.

Нагадаємо, втратити паспорт за кордоном або опинитися з простроченим документом — неприємна, але не безвихідна ситуація для українців.

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Існує спеціальний тимчасовий документ — посвідчення особи на повернення до України, що дозволяє громадянам без паспорта безпечно повернутися додому.

Посвідчення видають у разі втрати, пошкодження, викрадення або закінчення терміну дії паспорта. Також документ оформлюють для осіб, яких примусово депортують або реадмісують.