Чому ППО наразі не збиває російські ракети С-400: пояснення експерта

Пускова установка С-400 / © Вікіпедія/Corvax

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Російські ракети, які ворог запускає з зенітно-ракетних комплексів С-400 по наземних цілях в Україні, не є надскладними цілями. Але наразі збивати їм силам ППО не особливо вдається.

Чому так сталося, пояснив президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків Геннадій Хазан, передає «Київ 24».

За словами військового експерта, українська ППО спроможна ефективно збивати ракети типу С-400. Проте для успішного відбиття таких атак Повітряним силам потрібна значна кількість дороговартісного озброєння.

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«Вони для ППО не є складнішими цілями, однак треба мати достатню кількість ракет-перехоплювачів», — наголосив Геннадій Хазан.

Він додав, що єдина досить серйозна річ, яка впливає на комплекси С-400, — це знищення пускових установок до того, як вони зможуть здійснити пуск.

«Зробити все для того, щоб пускові установки ближче, ніж на триста кілометрів від міста Києва, не з’являлися. А будь-які комплекси, які з’являються, або мінімум уражувалися, або максимум були знищені», — каже експерт.

Хазан уточнив, що попри мобільність, комплекси С-400 потребують часу на розгортання та підготовку, тому їх можна відстежувати за допомогою розвідки.

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«Спеціально навчені люди роблять все для того і вміють відслідковувати подібні речі. Це додаткова праця для розвідки, яка використовує різноманітні засоби для того, щоби виявляти. Цей комплекс за три хвилини не розвернеться. Він має приїхати, стати, підготуватися. Це певний час. Це не три хвилини і не п’ять», — зазначив експерт.

Нагадаємо, що останнім часом росіяни дедалі частіше використовують С-400 для ударів по Києву. Недавно на Брянщині знищили пускову С-400, яку РФ могла використовувати для ударів по Києву.

Сьогодні у Дарницькому районі вибухотехніки поліції Києва вилучили бойову частину та уламки ракети ЗРК «С-400».

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