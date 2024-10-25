Чому ПС не попереджають про зльоти деяких винищувачів РФ: пояснення експерта

Важливо інформувати про зльоти російських літаків, які є носіями ракет.

Російські винищувачі Ту-95МС злітають з аеродрому "Оленья", що за 1800 км від кордонів України. Тим часом для літаків Ту-22М3 РФ використовує багато летовищ. Зокрема, ці судна можуть приземлятися у Бельбеці в Криму.

Про це розповів експерт з питань авіації, заступник директора української компанії виробників РЕБ Анатолій Храпчинський в ефірі "КИЇВ24"

"Важливою є інформація, яка сповіщається від Повітряних сил, що, наприклад, проліт цілей з Чорного моря по Одесі. Тобто вони попереджають про польоти будь-яких повітряних цілей. Також треба розуміти, що ракета Х-22 — протикарабельна, а тому вона неточна на суходолі. Також ракетне паливо, яке використовують в цій ракеті, є дуже потужним вибуховим елементом", — розповів експерт.

Зауважимо, що періодично росіяни обстрілюють Одеську область ракетами з Ту-22М3, які запускають з району акваторії Чорного моря. Втім, про зліт таких бортів Повітряні сили не повідомляють.

Нагадаємо, РФ використовує для терористичних атак по Україні крилату ракету Х-69 з новою бойовою частиною. Окупанти використовують цю ракету передусім для ударів з винищувачів Су-5.

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