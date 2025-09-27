ТСН у соціальних мережах

Чому птахи України більше не летять у вирій: орнітолог дав відповідь

Останнім часом такої масштабної міграції вже не спостерігається, птахи знаходять достатньо їжі навіть узимку, і саме це є вирішальним фактором для виживання.

Граки

Граки / © Сегодня

Частина українських птахів традиційно мігрує на тисячі кілометрів, аби провести зиму в тепліших краях. Водночас деякі види за останні десятиліття змінили свою поведінку й більше не відлітають так масово.

Орнітолог Василь Костюшин у коментарі для видання Телеграф навів приклад граків, які стали своєрідним винятком.

«У граків специфічна була картина міграції. Наші популяції граків відлітали на південь, зимували там. А до нас, скажемо, в Київ прилітали граки з півночі», — розповів він.

Однак останнім часом такої масштабної міграції вже не спостерігається. Птахи знаходять достатньо їжі навіть узимку, і саме це є вирішальним фактором для виживання. Через багатшу кормову базу в міста почали залітати навіть види, які раніше не були для них характерні — наприклад, горлиці та кільчасті голуби.

«Низькі температури — це не так страшно для багатьох птахів, бо в них висока температура тіла. Головне, щоб була їжа», — пояснює Костюшин.

У результаті граки тепер прилітають двічі — восени та навесні, і в містах одночасно можна спостерігати кілька різних груп. Вони також переміщуються з сільських територій, особливо під час снігопадів, коли доступ до корму обмежений.

За словами експерта, на чисельність популяцій значно впливає використання хімікатів. Через це багато птахів зникли з традиційних місць проживання або втратили свої природні особливості. У містах же, де вони живляться переважно на смітниках, колонії поки залишаються більш стабільними.

Нагадаємо, у лісах поблизу Києва помітили перелітного чорного шуліку, який зазвичай живе в Азії та Африці.

