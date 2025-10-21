Чому Путін атакує об’єкти газовидобування: експерт пояснив план Кремля

Газовидобування (ілюстративне фото)

Росія цілеспрямовано атакує об’єкти газовидобування, щоб поглибити енергетичну кризу в Україні та створити додатковий тиск на електромережі.

Про це заявив експерт з питань енергетики Юрій Корольчук в ефірі «Київ24».

За словами Корольчука, ці удари є частиною «загальної стратегії Росії», яка спрямована на ослаблення всієї енергосистеми. Пошкодження компресорних станцій та інфраструктури газовидобутку зменшує обсяги постачання газу, що має низку негативних наслідків.

Експерт наголосив, що дефіцит газу змушує населення переходити на електроопалення. Як наслідок, споживання електроенергії вже зросло на 20%. Юрій Корольчук зазначив, що цей ланцюжок ударів, який почався з підстанцій, ТЕЦ і ГЕС, тепер включає газову інфраструктуру.

«Те, що стосується газовидобутку — це дожимокомпресорні станції… Тобто без них ми будемо видобувати менше газу. Це все ослаблює енергосистему загалом, тому що навіть зараз менше газу, отже, люди використовуватимуть більше електроенергії… Це призведе в будь-якому разі до обмеження електроенергії», — зауважив експерт.

Він додав, що через це Україна буде змушена закуповувати значно більші обсяги газу за кордоном. Якщо раніше дефіцит оцінювався в межах мільярда євро, то тепер він зріс до 2 мільярдів. Хоча, за словами Корольчука, повністю знищити масштабну газову інфраструктуру дуже малоймовірно. Ці удари однаково знижують здатність системи функціонувати, вимагаючи постійних дорогих ремонтів.

Нагадаємо, на тлі російських атак по енергооб’єктах Україна почала обговорювати з партнерами імпорт газу. Однак для цього необхідно достатньо коштів.

Також повідомяллося, що аварійні бригади енергетиків не змогли розпочати роботи з відновлення електропостачання в Чернігівській області через безперервний терор російських дронів.

Через російську атаку на енергосистему Чернігів і північна частина області залишилися без світла й води. В місті знеструмлені об’єкти водоканалу.