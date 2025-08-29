Зеленський пояснив, чому Путін не хоче переговорів

Володимир Зеленський / © Associated Press

Росія одночасно готується до зустрічі з Україною і робить усе можливе, щоб її не допустити.

Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами 29 серпня.

«Я думаю, що відбуваються два паралельні процеси: вони думають, яким чином ця зустріч можлива, але будуть робити все, щоб це не відбулося», — прокоментував Зеленський.

Також додав, що зараз партнери, ЄС та США, мають «виконувати свою роль, аби всі пазли склалися». Президент зауважує, що ультимативні заяви Кремля про «денацифікацію» мають дві мети.

«Коли йдуть такі заяви ультимативні від Пєскова, «ми хочемо знову» — це стара історія денацифікації. Тобто в цьому можна побачити: перше — це схоже на відтермінування (зустрічі — ред.), тому що ті самі умови. А друге, на мій погляд — підготовка їхнього суспільства. Тому що у них радикалізоване суспільство, яке не бачить змісту зустрічі», — сказав Зеленський.

Нагадаємо, у Кремлі заговорили про умови переговорів Росії з Україною. Так, каже Пєсков, диктатор-президент Росії вважає, що «будь-яка зустріч на найвищому рівні має бути добре підготовлена».

Окрім цього, Володимир Зеленський заявив, що наразі окупаційна російська армія концентрується на Покровському напрямку. На цій ділянці фронту зосереджено близько 100 тис. солдатів РФ. Втім, загарбникам непросто.

Також президент назвав три ключові блоки гарантій безпеки для України. Перший блок стосується армії — збереження нинішньої чисельності військових та забезпечення їх зброєю завдяки українському, європейському та американському виробництву. Другий блок стосується НАТО. Йдеться про домовленості з партнерами на рівні лідерів щодо їхньої готовності підтримати Україну у разі нової агресії. Третій блок — це санкції проти Росії та використання заморожених російських активів для відновлення держави.