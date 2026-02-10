Чому Путін не піде на мир: жорстка оцінка від колишнього директора ЦРУ

Девід Петреус / © Associated Press

Колишній директор ЦРУ генерал армії США Девід Петреус заявив про відсутність перспектив для припинення вогню або укладання прийнятної для України мирної угоди найближчим часом. Свою позицію він аргументував неготовністю російської сторони до серйозних переговорів.

Про це Петреус розповів в інтерв’ю «Радіо Свобода».

Чому Росія не погодиться на мир

За словами ексдиректора ЦРУ, попри готовність України до певних компромісів, Росія продовжує висувати необґрунтовані вимоги. Петреус зазначив, що українська переговорна команда працювала над угодою, яка могла б бути прийнятною для РФ, проте Кремль не виявляє гнучкості.

«Я не дипломат, а старий солдат, і не можу надати якусь деталізовану відповідь, я просто не бачу поки що умов, щоб це сталося. Росіяни висувають, на мою думку, необґрунтовані вимоги. Вони не готові вести переговори серйозно, як це робить Україна», — наголосив генерал.

Якими є справжні цілі РФ в Україні

Петреус підкреслив, що вимоги Росії виходять за межі територіальних претензій. На його думку, Москва прагне позбавити Україну суверенітету, змінити чинну владу на проросійську та провести демілітаризацію країни. Крім того, Росія відмовляється приймати гарантії безпеки для України, розроблені США та Європою.

Він також додав, що хотів би бачити «набагато більший тиск на Росію», оскільки не бачить готовності Кремля погодитися на будь-які раціональні умови.

Таку позицію Путіна підтвердили у у звіті Інституту вивчення війни. Зазначається, що Кремль давно вимагає «демілітаризації» України, щоб запобігти можливості країни захищатися. РФ хоче диктувати не лише кількість військ у повоєнній українській армії, але й зброю та обладнання в арсеналі ЗСУ.

Окрім цього, Володимир Зеленський заявляв, що російська сторона продемонструвала певні зміни в риториці на переговорах з Україною і США, але навряд чи можна їй довіряти.