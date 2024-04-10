Чому Путін не приїжджає на місця терактів або повені у РФ: думка опозиціонера

В російському Орську 5 квітня прорвало дамбу, через що населений пункт суттєво затопило. Але Володимир Путін навіть не приїхав туди, бо не хоче бути там, де є реальні проблеми. Йому значно комфортніше уникати будь-яких незручностей.

Про це 24 Каналу розповів російський опозиціонер, письменник, публіцист, громадський діяч Ростислав Мурзагулов.

Патологічний боягуз

За словами Мурзагулова, коли стався теракт у "Крокусі", кортеж Путіна проїжджав повз торговий центр. Логічно, що президент мав би перебувати на місці цих страшних подій, але цього не сталося. Диктатором керує страх.

"Він – патологічний боягуз. Путін розуміє, що рано чи пізно люди зрозуміють, що він у всьому винуватий. І це добре для нього не закінчиться. Йому страшно їхати туди, де є наслідки руйнівної діяльності", – сказав Мурзагулов.

Опозиціонер акцентує: Путіну значно приємніше жити у вигаданому світі, де він "вєлікій" і у нього все добре. Однак проблема у тому, що він – важкодосяжний.

"Йому приємніше жити у вигаданому світі. Тут є один недолік. До нього доволі тяжко пробратися, умовно, якійсь групі з громадян Таджикистану", – резюмував Ростислав Мурзагулов.

Раніше йшлося про те, що дипломатія не змусить Путіна припинити війну проти України.

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