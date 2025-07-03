Чому Путін не захопив Харків: Терехов назвав фатальну помилку диктатора

Терехов на місці російського удару / © Associated Press

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2022 року російські війська не змогли захопити Харків не лише через зусилля армії, а й завдяки неймовірній підтримці самих мешканців міста. Головною помилкою Кремля стало хибне припущення, що Харків є проросійським регіоном.

Про це в інтерв’ю «Українській правді» сказав мер Харкова Ігор Терехов.

«Загроза для Харкова 2022 року була реальною, адже росіяни розташувалися вздовж кільцевої дороги, готуючись до штурму. Утримати місто вдалося завдяки єдності харків’ян: до військкоматів шикувалися черги, роздавали зброю — усі, від молоді до літніх людей, об’єдналися задля захисту рідного дому», — зазначив Терехов.

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Він також наголосив, що Харків ніколи не був проросійським містом, як вважали в Кремлі: «Від 2014 року мешканці спостерігали за подіями в Україні та розуміли справжні наміри агресора».

З його слів, Харків ніколи не став би частиною так званої «Новоросії» — цього вдалося уникнути як 2014, так і 2022 року завдяки мужності його жителів.

Утім, він визнає, що невелика частина населення, близько 5–10%, мала проросійські настрої, але це не відображало загальну позицію міста.

Раніше політолог Вадим Денисенко заявив, що армія агресорки Російської Федерації зосередить ракетні удари на п’яти українських містах України. Через масовані обстріли Москва прагне деморалізувати українське суспільство.

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«Усе, що ми бачимо зараз, на жаль, буде продовжуватися. Один із ключових факторів, на які тиснутимуть росіяни, — це обстріли цивільних міст. Уже обрано Суми, Харків, Запоріжжя, Київ, Одесу. Це п’ять міст, які будуть ключовими для обстрілів з боку РФ«, — наголосив Денисенко.

Росія на сьогодні не має планів щодо захоплення Харкова, заявив президент Володимир Путін у Китаї. У квітні він погрожував створити «санітарну зону» на кордоні Харківської та Бєлгородської областей.