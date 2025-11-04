Чому Путін посилив ракетний терор по енергетиці: Зеленський назвав неочевидну причину

Володимир Зеленський / © Associated Press

Російський диктатор Володимир Путін посилив атаки на українську енергетичну інфраструктуру через відсутність будь-яких успіхів на лінії фронту.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на Саміті ЄС з питань розширення Euronews.

За словами Володимира Зеленського, Путіну «нічого продемонструвати своєму суспільству», оскільки протягом 2025 року Збройні сили РФ втратили на фронті понад 360 тисяч військових загиблими або пораненими.

Зеленський наголосив, що, не маючи перемог на полі бою, російський диктатор прагне поширити хаос в Україні та залишити громадян без нормального життя.

Окремо президент України висловив подяку європейським країнам, які надають підтримку енергетичному сектору України та посилюють українську протиповітряну оборону.

Нагадаємо, українська енергосистема перебуває у критичному стані через постійні російські атаки. Ворог намагається розбалансувати систему до стану, коли вона може перейти в так званий «острівний режим», що означатиме поділ єдиної енергомережі на кілька окремих частин. Це призведе до масштабніших та частіших відключень електроенергії, а також може спричинити проблеми з опаленням та газопостачанням взимку.

Нардеп Олексій Кучеренко пояснив, скільки масованих атак ще може витримати Україна та як захистити енергетичну інфраструктуру від обстрілів РФ. За його словами, захист енергетичної інфраструктури насамперед залежить від ППО.

Раніше президент Володимир Зеленський на саміті розширення ЄС у вівторок закликав Сполучені Штати Америки бути відкритими до можливості надання Україні далекобійної зброї, наголосивши, що вона необхідна як фактор стримування агресора.