Володимир Путін / © Associated Press

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Президент РФ Володимир Путін провів «постановочну» зустріч з військовим керівництвом, на якій заявив про значні російські успіхи на фронті в Україні, зокрема про нібито захоплення Костянтинівки.

Про це пише в своєму звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

«Кремль, схоже, проводить цілеспрямовану інформаційну кампанію, метою якої є привернення уваги адміністрації президента США Дональда Трампа і західного інформаційного простору до заяв про захоплення Росією Костянтинівки на Донеччині», — вважають експерти.

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Аналітики зауважують, що, за їхніми даними, російські війська проникли до Костянтинівки, але не захопили її, незважаючи на заяви кремлівських чиновників.

В ISW додали, що Кремль, ймовірно, очікував на розмову російського лідера з президентом США до Дня незалежності Сполучених Штатів, «і свідомо організував зустрічі між Путіним і кількома російськими командирами».

«Путін, ймовірно, мав на меті використати цей дзвінок, щоб представити Трампу свої перебільшені заяви про просування і переконати його, що Росія перемагає на полі бою», — вважають експерти.

«Представники Кремля регулярно перебільшують тактичні успіхи російських військ і наводять неправдиві й сфабриковані докази в рамках когнітивної війни, спрямованої на те, щоб створити враження про руйнування української лінії фронту — це скоординована інформаційна кампанія, метою якої є чинити тиск на Україну та її партнерів, щоб змусити їх поступитися вимогам Росії під час переговорів», — йдеться у звіті.

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Нагадаємо, очільник Генерального штабу ЗС РФ Валерій Герасимов заявив про нібито повне захоплення Костянтинівки під час доповіді російському диктатору Володимиру Путіну.

Генштаб ЗСУ та Угрупування військ Схід також спростували заяви Путіна. Українські сили продовжують оборону Костянтинівки та завдають ударів по ворогу, який просочується до міста.

Президент Володимир Зеленський назвав слова про захоплення Костянтинівки брехнею.

Крім того, за даними ЗСУ, росіяни брешуть, що до Запоріжжя їм залишилося всього 9 км. Ця інформація не відповідає дійсності.

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