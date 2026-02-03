Чому Путін вдарив по Україні саме зараз: Сибіга дав чітку відповідь

Очільник МЗС Андрій Сибіга / © Associated Press

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга назвав нічну комбіновану атаку РФ по енергетиці та житлових будинках доказом того, що Кремль не зважає на жодні домовленості, і закликав партнерів посилити санкційний тиск та підтримку ППО України.

Про це Сибіга зробив відповідний допис у своєму X.

Очільник українського зовнішньополітичного відомства розповів, що вночі 3 лютого Росія завдала ударів 450 безпілотниками і понад 60 крилатими ракетами, а також балістикою, передусім по енергетичній інфраструктурі; постраждали також житлові будинки.

«Путін дочекався посилення морозів і накопичив дрони й ракети, щоб продовжувати геноцидальні удари проти українського народу. Ані очікувані дипломатичні зусилля в Абу-Дабі цього тижня, ані його обіцянки США не стримали його від терору проти звичайних людей посеред найсуворішої зими. Ми маємо справу з терористами, яких потрібно змушувати зупинитися», — наголосив глава МЗС України.

Сибіга зазначив, що партнери мають інструменти впливу і їх потрібно використовувати.

«Посилюйте українську ППО та стійкість енергетики. Посилюйте тиск на Москву. Позбавляйте воєнну машину РФ доходів від продажу енергоресурсів та доступу до технологій. Ізолюйте російський режим. Зупиняйте та конфіскуйте нелегальні російські нафтові танкери», — закликав він.

«Путіна слід позбавити ілюзій, що він зможе чогось досягти своїми бомбардуваннями, терором та агресією», — додав Сибіга.

Нагадаємо, Росія атакувала ТЕЦ і ТЕС у рекордний мороз: без тепла в Україні сотні тисяч сімей. Під ударом опинилися вісім областей України, а головними цілями стали об’єкти, що забезпечують теплом Київ, Харків та Дніпро.