Чому рахунки за світло зросли, якщо електрики майже немає: постачальники пояснили

Сума у платіжці може виявитися вищою, ніж зазвичай.

Постачальник енергоресурсів Yasno повідомив, що наразі споживання електрики незначно впало, що є ознакою вихідних днів. У графіках залишаються Київ та Дніпропетровська область. 29 січня обмеження для Києва становлять 955 МВт на день та 669 МВт вночі, а для Дніпропетровщини - 1159 МВТ вдень та 1208 МВт вночі.

Також гендиректор Yasno Сергій Коваленко у Facebook пояснив, чому зростають суми оплати за електрику у квитанціях споживачів, якщо постачання майже немає.

Коваленко надав декілька причинзростання рахунків за споживання електрики.

"Найперше: справа у відкладеному, або підвищеному споживанні електроенергії після того, як постачання відновлюють.

Коли світло дають, у розетки включається все - зарядні для телефонів, пауербанків, бойлери, пралки, пилососи. Відбувається різкий стрибок споживання. З одного боку таке навантаження може спричинити аварію, через що мешканці знову залишаться без світла. З іншого, таким чином може компенсуватися обсяг електроенергії, який був зекономлений під час відключення. Тому за підсумками місяця виходить, що клієнт використав стільки ж електроенергії, як і у періоди, коли відключення не застосовувалися", - зазначив гендиректор.

Він також пояснив, взагалі вимикати світло у споживачів.

"Зараз важливе споживання у конкретний момент часу. Тому що виробляються конкретні обсяги електроенергії, які не можна перевищувати", - зазначив він.

Другою причиною зростання рахунків за електрику є показання лічильників. За словами Коваленка, показники передаються нерегулярно або запізно.

"Якщо передавати показання вчасно, у рахунку буде вказана сума лише за фактичне споживання. Якщо показання передаються невчасно, обсяг електроенергії, яку спожив клієнт, визначають за середньодобовим споживанням. Його розраховують залежно від показань, зафіксованих раніше, у минулі періоди", - пояснив Коваленко

Саме тому Навіть якщо через відключення електроенергії споживання загалом за місяць знизилося. Але у тих, хто передає показання вчасно, реальне споживання зараз зменшилося.

"Тому зараз важливо: розумно використовувати електроенергію, вчасно передавати показання та регулярно платити за спожиті обсяги", - додав Коваленко.

Додамо, що в енергосистемі України все ще дефіцит. Найскладніша ситуація в Одеській області. Там через значні пошкодження відновлення планової схеми живленняпотребує більше часу, ніж раніше.

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