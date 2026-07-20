Чому ракети С-400 прилітають раніше за тривогу: експерт розкрив причини

Російський ЗРК С-400 / © ТСН.ua

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Військовий оглядач Олексій Гетьман пояснив різницю між запусками російських ракет «Іскандер» та С-400 по Україні. Швидкість ракет С-400 настільки висока, що сирена повітряної тривоги може вмикатися вже в момент їхнього падіння.

Про це учасник російсько-української війни розповів у ефірі «Новини.LIVE».

Гетьман пояснив, чому під час запуску російських ракет «Іскандер» повітряну тривогу в Україні оголошують заздалегідь, тоді як у випадку із ракетами С-400 попередження може пролунати фактично в момент їхнього падіння.

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За його словами, це пов’язано з різною траєкторією польоту та швидкістю цих ракет.

«Пояснення доволі просте. Бо „Іскандер“ — це ракета, яка виключно балістична, вона піднімається догори більше ніж на сотні кілометрів і потім майже вертикально зверху атакує об’єкт, на який вона була спрямована. Це займає 7-8, до 10 хвилин. С-400 летить на відносно невеликій висоті, там кілометр, може 10 максимум. І швидкість цієї ракети приблизно 2-2,5 кілометри за секунду. Тут можна порахувати, що з відстані, з якої вони запускають, час підльоту складає десь 2-3 хвилини», — пояснив експерт.

Він зазначив, що інформацію про запуски ракет Україна отримує завдяки космічній розвідці, співпраця з якою, зокрема, відбувається зі США. Коли «Іскандер» набирає висоту, його фіксують супутники, після чого надходить інформація про балістичну ракету як швидкісну ціль.

«Коли злетить ця ракета, тільки через 20-30 секунд можна побачити, що вона стартанула. Потім 20-30 секунд — на реакцію, а це вже вона пролетіла більше, ніж пів шляху», — додав Гетьман.

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Нагадаємо, Росія частіше б’є по Україні ракетами С-400 як дешевою альтернативою «Іскандерам», використовуючи величезні запаси та відновлене виробництво модифікованих боєприпасів. За словами авіаексперта Валерія Романенка, ці ракети складніше перехопити через низьку траєкторію польоту, здатність маневрувати та близьке розміщення пускових установок до кордону, що суттєво скорочує час на реакцію ППО та дозволяє ворогу економити балістику.

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