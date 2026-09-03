Чому реактивні дрони так важко збити: зенітник розповів про виклик для ППО

Чому реактивні дрони важко збити / © Associated Press

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Оскільки нова російська тактика із запуску кількох «Шахедів» на годину вже майже тиждень паралізує роботу міст та дратує людей, в Україні терміново шукають різні рішення, як збивати реактивні дрони ворога. Стрілець-зенітник розповів, у чому складність збиття таких дронів і який є вихід.

Про це військовий на псевдо «Вірджинія» розповів в етері «Київ24».

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Чому важко збити реактивний «Шахед»: думка військового

Українські сили оборони адаптують свої підходи до ППО через появу у ворога нових модифікацій безпілотників. Основна складність у перехопленні реактивних «Шахедів» полягає в їхніх значно вищих показниках швидкості та висоти польоту порівняно з попередніми версіями.

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Стрілець-зенітник зенітного ракетно-артилерійського дивізіону Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького Олег «Вірджинія» каже, що наразі вже є результати збиття таких дронів.

«Реактивний „Шахед“ йде дуже високо, і виявити його локаційно краще, легше, але дістати його складніше. А звичайні „Шахеди“, які летять нижче, їх буває навіть складніше виявити, але збивати значно простіше», — пояснює військовий.

Попри все, українські зенітні підрозділи та авіація вже пристосувалися до зміни ворожої тактики та почали успішно ліквідовувати нові цілі.

«Вірджинія» пояснив, що реактивні дрони починають збивати пілоти дронів ще поблизу кордону, також до збиття долучається авіація.

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Яку тактику вигадали росіяни

Нагадаємо, росіяни кардинально змінили тактику повітряних атак на українські міста, зокрема на Київ, почавши запускати невеликі групи дронів із короткими інтервалами.

Як заявив авіаексперт Костянтин Криволап, це виснажує ППО та вибиває громадян із нормального ритму життя через багатогодинні тривоги. Розрахунок ворога полягає в постійному психологічному тиску, щоб через утому й роздратування розхитати суспільство зсередини.

При спроможності РФ виготовляти до 3 тисяч реактивних дронів на місяць, їм достатньо запускати по кілька одиниць щогодини, щоб паралізувати роботу й відпочинок українців.

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