Чому РЕБ на потягах не врятує від ударів РФ по залізниці: пояснення військового

Сержант батальйону безпілотних систем «Інквізиція» 59-ї ОМБр Олександр Карпюк / © ТСН

Росіяни продовжують системно атакувати залізничну інфраструктуру, намагаючись зруйнувати логістику в Україні. Проте ідея обладнати кожен потяг засобами РЕБ є технічно складною та малоефективною.

Про це розповів сержант батальйону безпілотних систем «Інквізиція» 59-ї ОМБр Олександр Карпюк в ефірі «КИЇВ24».

Чому РЕБ — це не панацея

За словами військового, РЕБ — це не «чарівна кнопка», а складна система, яка працює в комплексі. Щоб заглушити сучасний дрон, потрібно розуміти, на яких частотах він працює, і мати відповідне обладнання.

«Для того, щоб заглушити сучасні модулі зв’язку дрона… це треба декілька машин. Це треба пост РЕР (радіоелектронної розвідки), який би розумів, на які частоти перестрибує цей модем, як він працює, яку заваду ставити», — пояснив Карпюк.

Тільки після аналізу частот оператор може ефективно «придушити» ворожий безпілотник. Просто поставити генератор перешкод на дах вагона — недостатньо.

«Не можна підрозділ засобів РЕБ посадити на кожен потяг. Ну просто їх стільки в нас не існує, на жаль», — зазначив військовий.

Який вихід із ситуації

Карпюк наголошує, що замість точкового захисту поїздів потрібно посилювати загальну систему протиповітряної оборони та закривати «діри» в ній.

«Нам треба краще захищати лінію, нам треба закривати оті діри, через які вони пролітають. Їх треба збивати краще. Над цим працюють», — пояснив Олександр Карпюк.

Мета ворога — терор і знищення економіки

Військовий підкреслив, що удари по залізниці та іншій цивільній інфраструктурі мають на меті не лише військові цілі.

«Вони атакують склади фарми з ліками… вони атакують госпіталі. Їхнє завдання — це, по-перше, терор цивільного населення. По-друге — це знищення нашої економіки, не тільки військової», — резюмував Олександр Карпюк.

Нагадаємо, російські війська розпочали цілеспрямовану кампанію зі знищення логістичної гілки «Київ–Ковель». Під ударом — поїзди, депо та мости, а керування дронами, ймовірно, здійснюється з території Білорусі.