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- Укрaїнa
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Чому РФ б'є по тилу замість фронту: експерт пояснив причини зміни тактики окупантів
Українські сили зберігають ініціативу на передовій, тоді як російська армія через брак ресурсів не здатна сформувати ударне угруповання для просування, через що зосередилася на терорі українського тилу.
Українські військові продовжують утримувати ініціативу на передовій, а російські загарбники у найближчій перспективі не матимуть ресурсів для створення ударного угруповання, здатного прорвати оборону.
Про це військовий експерт Павло Нарожний, засновник БО «Реактивна пошта», сказав в етері на Радіо NV.
Експерт пояснив, чи можна говорити про перспективи якоїсь чергової наступальної кампанії ворога.
«Тепер ініціатива на полі бою за Україною, і якихось факторів, які би могли це змінити найближчим часом, я не бачу. Можливо якісь новітні технології у них з’являться, все може бути. Але найближчим часом якихось факторів, які б це могли проробить, не існує», — вважає він.
Нарожний зазначив, що на фронті ворог задіює величезні ресурси. Нещодавно за добу дуло знищено близько 2500 росіян на передовій.
«Ініціатива на полі бою у нас. І казати про те, що вони зараз зможуть на якомусь з напрямків сформувати якусь ударне угрупування, почати просуватися — я такої перспективи не бачу. І це дуже великий успіх для нас», — підкреслив він.
Ворог, розуміючи, що нічого не виходить на полі бою, зосередився на знищенні інфраструктури в українському тилу, на психологічних операціях і тиску на населення, пояснив експерт.
«Ми розуміємо, що багато міст в Україні сидить по 12-20 годин без світла, в деяких містах можуть бути проблеми з водою й інші проблеми, але, найголовніше, що просування у ворога на фронті немає. Всю цю інфраструктуру абсолютно реально відбудувати, і доволі швидко за умови фінансування. І ворог намагається пробити тил, у перш чергу не маючи ініціативи на фронті», — сказав Нарожний.
Раніше ми писали про те, що конфіденційні дані Федеральної служби державної статистики РФ, отримані хакерами, свідчать, що від початку повномасштабного вторгнення в Україні загинули близько 400 тисяч російських військових.