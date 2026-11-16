Чому РФ б'є по тилу замість фронту: експерт пояснив причини зміни тактики окупантів

Російські окупанти / © Getty Images

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Українські військові продовжують утримувати ініціативу на передовій, а російські загарбники у найближчій перспективі не матимуть ресурсів для створення ударного угруповання, здатного прорвати оборону.

Про це військовий експерт Павло Нарожний, засновник БО «Реактивна пошта», сказав в етері на Радіо NV.

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Експерт пояснив, чи можна говорити про перспективи якоїсь чергової наступальної кампанії ворога.

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«Тепер ініціатива на полі бою за Україною, і якихось факторів, які би могли це змінити найближчим часом, я не бачу. Можливо якісь новітні технології у них з’являться, все може бути. Але найближчим часом якихось факторів, які б це могли проробить, не існує», — вважає він.

Нарожний зазначив, що на фронті ворог задіює величезні ресурси. Нещодавно за добу дуло знищено близько 2500 росіян на передовій.

«Ініціатива на полі бою у нас. І казати про те, що вони зараз зможуть на якомусь з напрямків сформувати якусь ударне угрупування, почати просуватися — я такої перспективи не бачу. І це дуже великий успіх для нас», — підкреслив він.

Ворог, розуміючи, що нічого не виходить на полі бою, зосередився на знищенні інфраструктури в українському тилу, на психологічних операціях і тиску на населення, пояснив експерт.

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«Ми розуміємо, що багато міст в Україні сидить по 12-20 годин без світла, в деяких містах можуть бути проблеми з водою й інші проблеми, але, найголовніше, що просування у ворога на фронті немає. Всю цю інфраструктуру абсолютно реально відбудувати, і доволі швидко за умови фінансування. І ворог намагається пробити тил, у перш чергу не маючи ініціативи на фронті», — сказав Нарожний.

Раніше ми писали про те, що конфіденційні дані Федеральної служби державної статистики РФ, отримані хакерами, свідчать, що від початку повномасштабного вторгнення в Україні загинули близько 400 тисяч російських військових.

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