Кримський міст 19 листопада / © Dnipro Osint

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Росія наразі не здатна повноцінно відновити пошкоджений Кримський міст через втрату доступу до необхідних технологій, дію міжнародних санкцій та несприятливі погодні умови. Водночас перед окупантами постала ще гостріша проблема — розблокування морського проходу між Азовським та Чорним морями.

Про це розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в етері телемарафону «Єдині новини».

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За словами Плетенчука, російська сторона з першого дня розпочала обстеження об’єкта із залученням суден забезпечення, однак вони здатні лише проводити дослідження, а не виконувати ремонтні роботи.

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Головні причини, чому РФ не може відновити міст

Втрата технологій та страх підрядників

Росія більше не має тих технічних можливостей, якими володіла до повномасштабного вторгнення. Іноземні компанії, які раніше наважувалися допомагати у будівництві, згодом зіткнулися з серйозними проблемами у власних країнах.

Санкційний тиск

Кримський міст є підсанкційним об’єктом, тому будь-яка співпраця чи роботи навколо нього тягнуть за собою неминучі фінансові та юридичні наслідки.

Погодні умови

Сезонні фактори в акваторії суттєво ускладнюють проведення будь-яких технічних робіт.

Плетенчук також наголосив, що наразі перед окупантами стоїть питання розстановки пріоритетів: як звільнити Керченсько-Єнікальський канал, щоб відновити судноплавство між Азовським і Чорним морями. На думку речника ВМС, відсутність можливості морського переходу між двома морями може виявитися для РФ навіть більшою проблемою, ніж порушення прямої сухопутної логістики до Криму.

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Атака на Кримський міст — останні новини

Нагадаємо, у ніч проти 19 листопада в районі Кримського мосту знову пролунали потужні вибухи, після чого окупаційна влада повністю перекрила рух, а в Генштабі ЗСУ натякнули, що переправа остаточно втратила статус найдовшої в Європі.

Раніше ми писали, що потужного удару по Керченському мосту завдали берегові ракетні комплекси «Нептун», пошкодивши залізничне полотно переправи.

Президент Володимир Зеленський назвав атаку легітимною відповіддю на російські удари по українських мостах, залізниці та іншій інфраструктурі.

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