Чому РФ не обстрілювала Київ під час візиту Кіта Келлога: пояснення Ігната

Юрій Ігнат / © АрміяInform

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Візит американського генерала Кіта Келлога до Києва співпав з припиненням масованих російських атак. Значно зменшилась інтенсивність обстрілів, зокрема дронових атак.

Про це в етері телемарафону повідомив очільник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Водночас він зазначив, що Київ залишається серед пріоритетних цілей окупантів.

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«У ворога є певні пріоритетні об’єкти, які він хоче завжди уразити. Й столиця України — одна з найпріоритетніших в їхньому завданні міст, де є ті об’єкти, які становлять їхній інтерес. Тому можна припущення різні робити», — сказав Ігнат.

Нагадаємо, 14 липня до Києва прибув спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог.

Президент України Володимир Зеленський зауважив, що армія РФ не завдавала масованих ударів по країні, відколи представник Трампа перебував тут.

«Генерал Келлог прибув до України, і дві ночі поспіль не було масованих бомбардувань… Навіть люди вже жартують з цього приводу, кажуть, що треба дати генералу Келлогу український паспорт і залишити його тут, а американцям варто частіше приїжджати до нас, бо тоді Росія буде менше бомбити», — сказав президент в інтервʼю Newsmax.

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