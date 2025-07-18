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Чому РФ не обстрілювала Київ під час візиту Кіта Келлога: пояснення Ігната
Під час візиту спецпредставника Трампа до столиці не було масованих атак, які влаштовує Росія. Однак це не значить, що окупанти відмовились від своїх намірів.
Візит американського генерала Кіта Келлога до Києва співпав з припиненням масованих російських атак. Значно зменшилась інтенсивність обстрілів, зокрема дронових атак.
Про це в етері телемарафону повідомив очільник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
Водночас він зазначив, що Київ залишається серед пріоритетних цілей окупантів.
«У ворога є певні пріоритетні об’єкти, які він хоче завжди уразити. Й столиця України — одна з найпріоритетніших в їхньому завданні міст, де є ті об’єкти, які становлять їхній інтерес. Тому можна припущення різні робити», — сказав Ігнат.
Нагадаємо, 14 липня до Києва прибув спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог.
Президент України Володимир Зеленський зауважив, що армія РФ не завдавала масованих ударів по країні, відколи представник Трампа перебував тут.
«Генерал Келлог прибув до України, і дві ночі поспіль не було масованих бомбардувань… Навіть люди вже жартують з цього приводу, кажуть, що треба дати генералу Келлогу український паспорт і залишити його тут, а американцям варто частіше приїжджати до нас, бо тоді Росія буде менше бомбити», — сказав президент в інтервʼю Newsmax.