Чому РФ почала війну проти Telegram: Зеленський озвучив два сценарії Путіна

Зеленський розкрив план Кремля щодо зачистки соцмереж

Президент Володимир Зеленський припускає, що РФ може закрити Telegram та інші західні соцмережі, щоб створити умови для ухвалення непопулярних рішень.

Про це глава держави заявив у розмові з журналістами, передає ТСН.ua.

На його думку, це два протилежні рішення — або мирна угода, яка непопулярна у деяких ультраправих колах РФ, або навпаки — екскалація і нова хвиля відкритої мобілізації в Росії.

«Які можуть бути непопулярні рішення? Можливо, це закінчення війни в тому чи іншому форматі. Або навпаки — ескалація війни. Тоді це ще більша в них мобілізація. Це люди з Москви і Санкт-Петербурга на фронт — і трупи назад у Москву і в Санкт-Петербург. Тобто великі міста, які він раніше старався обходити мобілізацією, він більше не обійде. Це може бути одна з версій», — каже Зеленський.

Інша версія, на думку Зеленського — Кремль може готувати підґрунтя для припинення бойових дій у тому чи іншому форматі. Це рішення викличе опір у радикально налаштованої частини росіян, яких сама ж пропаганда «накручувала» протягом останніх років.

«Вони (російські пропагандисти — Ред.) своєю пропагандою розкачали радикально налаштовану частину суспільства. Цей відсоток у них достатньо високий. Я думаю, десь 20-25 відсотків. На мій погляд, ці люди точно не готові закінчувати війну. Ще є в них частина суспільства, яка погано зреагує на ескалацію. На мій погляд, це два основні сценарії, але, звісно, можуть бути інші мотивації. І скоро ми побачимо, який зі сценаріїв обрав Путін», — підсумував президент.

Раніше Володимир Зеленський попередив, що весна-літо 2026 року будуть ключовими і надзвичайно складними для України — як на фронті, так і на дипломатичній арені.