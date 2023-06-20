Чому РФ посилила атаки дронами-камікадзе: військовий експерт вказав на цікаву деталь

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко пов'язав посилення російських атак дронами по Україні із прильотом до Москви іранського військово-транспортного Іл-76ТД.

Про це Коваленко написав на своїй сторінці у телеграм-каналі.

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"Так буває. У неділю вранці (18 червня - ред.) до Москви прибуває іранський військово-транспортний Іл-76ТД, а в ніч на вівторок (20 червня - ред.) Україною здійснюється масовий наліт дронов-камікадзе Shahed-136 в кількості 35 од. Востаннє такий наліт здійснювався 10 червня і також 35 шахедами", - зауважив він.

За його словами, що Росія нарощує процес постачання дронів-камікадзе із Ірану.

"У Росію продовжують курсувати іранські транспортники. Наприклад, тільки в травні, від 24 до 31 було 7 рейсів "Тегеран-Москва" ВПС Ірану, а 17 червня до Тегерана навіть прибув Іл-76 вкс рф", - підкреслив експерт.

Масована атака РФ 20 червня

Нагадаємо, російські окупанти влаштували масовану атаку по Україні в ніч проти 20 червня, вони використали дрони-камікадзе Shahed та ракети. Під час тривоги у Києві, Запоріжжі та Львові лунали вибухи.

Як повідомили у Генштабі ЗСУ, російські окупанти під час нічної атаки запустили по Україні 30 дронів Shahed, 28 із яких вдалося збити силам ППО. Згодом у Повітряних силах уточнили, що окупанти завдали ударів дронами Shahed по військових та інфраструктурних об’єктах України. Було знищено 32 із випущених 35 БПЛА.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про нічну атаку.

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