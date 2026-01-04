Чому РФ так відчайдушно намагається захопити Куп’янськ: пояснення експерта

Зруйнований Куп'янськ

Куп’янськ для росіян — це передусім найважливіший логістичний вузол і тому ворог так запекло б’ється за місто.

Таку думку висловив військовий оглядач Олександр Шульман у коментарі «Київ 24».

Він нагадав, що російські командування вже тричі доповідалл Путіну про взяття міста, але щоразу щось ішло «не так».

«Зараз триває зачистка центру Куп’янська від залишків груп, що прорвалися, а на околицях наші військові успішно проводять зачистку від окупантів», — підкреслив військовий оглядач.

Шульман нагадав, що станція Куп’янськ-Вузловий — це ключовий логістичний хаб. Захоплення міста дозволило б ворогу суттєво полегшити постачання боєприпасів та палива залізницею, що критично для їхнього наступу.

Раніше Сергій «Флеш» Бескрестнов розповів, як РФ з повітря намагається стерти позиції ЗСУ в Куп’янську.

Нагадаємо, російський диктатор Путін уже стверджував, що окупанти повністю захопили Куп’янськ і Вовчанськ на Харківщині. Проте 12 грудня до міста прибув Зеленський, який записав звідти відеозвернення як доказ того, що ворог не окупував Куп’янськ.