ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1017
Час на прочитання
2 хв

Чому РФ заговорила про "енергетичне перемир'я" і скільки воно триватиме: журналіст пояснив

Журналіст пояснив, чому Кремлю терміново знадобилася пауза між ракетними ударами і навіщо пропаганда РФ розганяє фейк про мораторій на обстріли енергетики.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Чи буде енергетичне перемир'я

Чи буде енергетичне перемир’я / © ТСН.ua

Російські пропагандисти розганяють вкид про нібито «енергетичне перемир’я» і тимчасовий мораторій на удари по енергетичній інфраструктурі Україні.

Навіщо ворог пішов на це, пояснив український журналіст Денис Казанський.

«Якщо це і правда, то причина тут тільки одна — у Росії тимчасово вичерпалися запаси ракет, і їй просто нема чим зараз завдавати ударів», — припустив журналіст.

Він нагадав, що під час останніх ударів Росія била по Києву «Цирконами» і ракетами 2026 року випуску.

«Тобто тим, що наскребла і зробила щойно. Експерти пояснили це проблемами з боєприпасами», — зазначив він.

Казанський не виключає, що й тепер росіяни могли дійти до ситуації, коли мають накопичувати ракети для наступних ударів.

«Саме за такою схемою усі 4 роки обстріли й відбувалися. Йшов період посилення обстрілів — потім період спаду, коли поповнювали запаси. Нині такий період накопичення вони спробують видати за „крок доброї волі“ та „великодушну згоду на перемир’я“. Коли накопичать — придумають черговий „обстріл резиденції Путіна“ та почнуть бити знову. Подивимося, чи вірна моя теорія. Але сподіватися на якесь реальне перемирʼя поки зарано», — вважає журналіст.

У наступному пості Казанський звернув увагу, що Z-пропагандисти пишуть, що «енергетичне перемир’я» нібито діятиме до 3 лютого.

«Схоже, все, як я й казав — ніякого перемир’я немає, а є просто звичайна пауза між обстрілами. Окупантам просто потрібно накопичити ракети. Цею паузу вони збираються подавати як поступку на переговорах», — припустив він.

Нагадаємо, що сьогодні російські так звані «Z-воєнкори» заявили про заборону ударів по енергетиці в Україні. Жодної офіційної інформації поки немає.

Речник Кремля Пєсков також не став коментувати цю інформацію.

Дата публікації
Кількість переглядів
1017
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie