Чому РФ заговорила про "енергетичне перемир'я" і скільки воно триватиме: журналіст пояснив

Чи буде енергетичне перемир’я / © ТСН.ua

Російські пропагандисти розганяють вкид про нібито «енергетичне перемир’я» і тимчасовий мораторій на удари по енергетичній інфраструктурі Україні.

Навіщо ворог пішов на це, пояснив український журналіст Денис Казанський.

«Якщо це і правда, то причина тут тільки одна — у Росії тимчасово вичерпалися запаси ракет, і їй просто нема чим зараз завдавати ударів», — припустив журналіст.

Він нагадав, що під час останніх ударів Росія била по Києву «Цирконами» і ракетами 2026 року випуску.

«Тобто тим, що наскребла і зробила щойно. Експерти пояснили це проблемами з боєприпасами», — зазначив він.

Казанський не виключає, що й тепер росіяни могли дійти до ситуації, коли мають накопичувати ракети для наступних ударів.

«Саме за такою схемою усі 4 роки обстріли й відбувалися. Йшов період посилення обстрілів — потім період спаду, коли поповнювали запаси. Нині такий період накопичення вони спробують видати за „крок доброї волі“ та „великодушну згоду на перемир’я“. Коли накопичать — придумають черговий „обстріл резиденції Путіна“ та почнуть бити знову. Подивимося, чи вірна моя теорія. Але сподіватися на якесь реальне перемирʼя поки зарано», — вважає журналіст.

У наступному пості Казанський звернув увагу, що Z-пропагандисти пишуть, що «енергетичне перемир’я» нібито діятиме до 3 лютого.

«Схоже, все, як я й казав — ніякого перемир’я немає, а є просто звичайна пауза між обстрілами. Окупантам просто потрібно накопичити ракети. Цею паузу вони збираються подавати як поступку на переговорах», — припустив він.

Нагадаємо, що сьогодні російські так звані «Z-воєнкори» заявили про заборону ударів по енергетиці в Україні. Жодної офіційної інформації поки немає.

Речник Кремля Пєсков також не став коментувати цю інформацію.