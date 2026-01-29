- Дата публікації
Чому РФ заговорила про "енергетичне перемир'я" і скільки воно триватиме: журналіст пояснив
Журналіст пояснив, чому Кремлю терміново знадобилася пауза між ракетними ударами і навіщо пропаганда РФ розганяє фейк про мораторій на обстріли енергетики.
Російські пропагандисти розганяють вкид про нібито «енергетичне перемир’я» і тимчасовий мораторій на удари по енергетичній інфраструктурі Україні.
Навіщо ворог пішов на це, пояснив український журналіст Денис Казанський.
«Якщо це і правда, то причина тут тільки одна — у Росії тимчасово вичерпалися запаси ракет, і їй просто нема чим зараз завдавати ударів», — припустив журналіст.
Він нагадав, що під час останніх ударів Росія била по Києву «Цирконами» і ракетами 2026 року випуску.
«Тобто тим, що наскребла і зробила щойно. Експерти пояснили це проблемами з боєприпасами», — зазначив він.
Казанський не виключає, що й тепер росіяни могли дійти до ситуації, коли мають накопичувати ракети для наступних ударів.
«Саме за такою схемою усі 4 роки обстріли й відбувалися. Йшов період посилення обстрілів — потім період спаду, коли поповнювали запаси. Нині такий період накопичення вони спробують видати за „крок доброї волі“ та „великодушну згоду на перемир’я“. Коли накопичать — придумають черговий „обстріл резиденції Путіна“ та почнуть бити знову. Подивимося, чи вірна моя теорія. Але сподіватися на якесь реальне перемирʼя поки зарано», — вважає журналіст.
У наступному пості Казанський звернув увагу, що Z-пропагандисти пишуть, що «енергетичне перемир’я» нібито діятиме до 3 лютого.
«Схоже, все, як я й казав — ніякого перемир’я немає, а є просто звичайна пауза між обстрілами. Окупантам просто потрібно накопичити ракети. Цею паузу вони збираються подавати як поступку на переговорах», — припустив він.
Нагадаємо, що сьогодні російські так звані «Z-воєнкори» заявили про заборону ударів по енергетиці в Україні. Жодної офіційної інформації поки немає.
Речник Кремля Пєсков також не став коментувати цю інформацію.