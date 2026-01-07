ТСН у соціальних мережах

232
1 хв

Чому РФ заморозила обміни: Зеленський назвав головну причину

Президент Зеленський пояснив затримку великих обмінів полоненими діями РФ.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Один з обмінів полоненими. Фото ілюстративне

Президент Володимир Зеленський пояснив, чому так давно відбувалися великі обміни полоненими з Росією.

Про це глава держави сказав, відповідаючи на запитання журналістів.

Він пояснив, що це пов’язане з тим, що для Росії це тиск на Україну.

«Україна знаходить свої дипломатичні тиски на Росії, щоб вона закінчила війну. Росія розуміє, що обміни військовополоненими для нас питання важливе, болюче. І тому вона саме все це гальмує», — зазначив Зеленський.

Президент запевнив, що влада робить все можливе, щоб розблоковувати обміни військовополонених.

Раніше Володимир Зеленський відповів, чи впливатиме новий голова його Офісу Кирило Буданов на інформаційну політику.

232
