Чому РФ заморозила обміни: Зеленський назвав головну причину
Президент Зеленський пояснив затримку великих обмінів полоненими діями РФ.
Президент Володимир Зеленський пояснив, чому так давно відбувалися великі обміни полоненими з Росією.
Про це глава держави сказав, відповідаючи на запитання журналістів.
Він пояснив, що це пов’язане з тим, що для Росії це тиск на Україну.
«Україна знаходить свої дипломатичні тиски на Росії, щоб вона закінчила війну. Росія розуміє, що обміни військовополоненими для нас питання важливе, болюче. І тому вона саме все це гальмує», — зазначив Зеленський.
Президент запевнив, що влада робить все можливе, щоб розблоковувати обміни військовополонених.
Раніше Володимир Зеленський відповів, чи впливатиме новий голова його Офісу Кирило Буданов на інформаційну політику.