Чому РФ заморозила обміни: Зеленський назвав головну причину

Один з обмінів полоненими. Фото ілюстративне / © Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський пояснив, чому так давно відбувалися великі обміни полоненими з Росією.

Про це глава держави сказав, відповідаючи на запитання журналістів.

Він пояснив, що це пов’язане з тим, що для Росії це тиск на Україну.

«Україна знаходить свої дипломатичні тиски на Росії, щоб вона закінчила війну. Росія розуміє, що обміни військовополоненими для нас питання важливе, болюче. І тому вона саме все це гальмує», — зазначив Зеленський.

Президент запевнив, що влада робить все можливе, щоб розблоковувати обміни військовополонених.

