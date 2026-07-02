Чому РФ змінила тактику і б’є по житлових будинках: авіаексперт вразив поясненням

Атака на Київ 2 липня

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Росія перенесла свої атаки із підприємств на житлові будинки, бо країна-агресорка «видихається» і їй потрібні жертви серед мирного населення для залякування.

Про це авіаційний експерт Валерій Романенко повідомив у коментарі кореспонденту УНІАН.

«Вони пускають все з коліс. Так, Росія видихається. Чітко можна бачити спадання інтенсивності їхніх ударів. Вони замінюють потужність своїх ударів перенаправленням на збільшення кількості жертв серед мирного населення. Вони більше перенаправляють свої удари. Якщо раніше це були індустріальні підприємства, то зараз — житлові квартали», — пояснив він.

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За його інформацією, статистичні дані останніх трьох масованих атак у період з 2 червня до 2 липня не свідчать про те, що Росія накопичила значну кількість ракет.

Головна ціль удару — Київ

За його словами, нова атака на Київ була потужнішою у порівнянні з попередніми атаками, здійсненими у ніч на 15 червня і у ніч на 2 червня. Головною ціллю удару залишається столиця.

«А куди їм ще бити? Ми ж по Москві б’ємо. В них, значить, столично-центрична орієнтація. Вони вважають, що якщо вони нанесуть удар по Києву, то це на щось вплине», — додав експерт.

На його думку, до інших міст їм важче діставатися.

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«А так вони вважають, що всі центри управління, більшість індустріальних підприємств, — все це в Києві. Крім того, вони вважають, що, як і в Москві, думка киян найважливіша. Та нема такого», — вважає він.

Атака на Київ — останні новини

Внаслідок масованого удару РФ по Києву вночі 2 липня різко зросла кількість жертв. За останніми даними рятувальників, станом на 11:50 відомо про 17 загиблих. А понад 90 осіб дістали поранення різних ступенів важкості.

У Києві завтра, 3 липня, оголошено Днем жалоби у памʼять про жертв наймасованішої атаки Росії. У місті будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях та заборонені будь-які розважальні заходи.

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