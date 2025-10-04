ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
39
2 хв

Чому Росія б’є по транспорту і лікарнях: експерт назвав головну причину

Експерт назвав сучасні удари по поїздах елементом гібридної війни та закликав посилити відповіді по лінії фронту.

Дар'я Щербак
Укрзалізниця

Укрзалізниця / © "Укрзалізниця"

Удари по поїздах, вокзалах та лікарнях — частина гібридної стратегії Кремля, спрямованої на підрив стійкості суспільства.

Про це в ефірі КИЇВ24 розповів полковник, військовий експерт, ветеран морської піхоти Юрій Микуляк.

«Путін, ймовірно, розраховує на якусь гібридну війну зсередини нашої держави», — каже Микуляк.

За його словами, ціль ворога — вражати критично важливі об’єкти: транспортні вузли, поліклініки та лікарні, щоб посіяти паніку і ускладнити життя людей.

Експерт зауважує, що тепер частіше влучають у поїзди та залізничну інфраструктуру, бо ці об’єкти мають ключове значення для логістики та мобільності населення. Це, в його оцінці, частина тактики, що має деморалізувати громадян та ускладнити евакуацію й переміщення.

Микуляк вважає, що держструктурам слід «трошки відвігати в сторону Російської Федерації», щоб унеможливити постачання і дотягування озброєнь до важливих вузлів. Тобто, на його думку, потрібно поєднувати оборонні заходи з діями, які ускладнять противнику доступ до важливої інфраструктури.

Експерт звертає увагу, що такі удари особливо впливають на прифронтові райони і великі міста на кордоні, зокрема Суми. Посилення оборони лише на лінії фронту, каже Микуляк, може бути недостатнім — потрібні скоординовані заходи по всій глибині тилу та посилення захисту транспортних вузлів.

Нагадаємо, 4 жовтня у Шостці на Сумщині російські війська здійснили обстріл залізничного вокзалу та пасажирського потягу «Шостка–Київ». Близько 30 людей отримали поранення, серед них є діти, а також працівники УЗ.

Після першого вибуху над вокзалом кружляв безпілотник, що заважав рятувальникам ліквідувати наслідки, а згодом ворог завдав повторного удару. До лікарень доставлено восьмеро поранених, серед яких троє дітей віком 8, 11 і 14 років, старший хлопчик перебуває у стані середньої тяжкості. Згодом стало відомо про одного загиблого.

