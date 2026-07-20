Чому Росія масовано б'є по Одещині: Ігнат назвав головні цілі ворога

Ігнат пояснив стратегію ворога

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Росія зосереджує удари по Одеській області через її економічне значення, портову інфраструктуру та розташування поблизу кордонів країн НАТО. Для атак по регіону ворог використовує широкий спектр ракетного озброєння та безпілотників.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів начальник Управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, Одещина залишається однією з головних цілей російських атак через стратегічне значення регіону.

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«Причиною фокуса атак РФ на Одещину є економічне значення області, портова інфраструктура та близькість до кордонів країн НАТО», — зазначив Ігнат.

Він наголосив, що російські війська намагаються завдати ударів не лише по військових об’єктах, а й по цивільній інфраструктурі, зокрема портових об’єктах та складах.

Чим б'є і звідки РФ запускає ракети по Одещині

Для таких атак окупанти застосовують різні типи озброєння. Серед них — керовані авіаційні ракети Х-59 та протирадіолокаційні ракети Х-31П.

Також Росія використовує ракети «Оникс» і Х-22, які запускаються з території тимчасово окупованого Криму.

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За словами представника Повітряних сил, ворог активно застосовує безпілотники різних типів — від ударних дронів «Шахед» до «Гербер» та баражувальних боєприпасів «Бандероль».

Ігнат зазначив, що таким чином Росія намагається завдавати шкоди критично важливим для України напрямам, зокрема портовій інфраструктурі, яка має значення для економіки країни.

Нагадаємо, напередодні Росія атакувала цивільне судно біля Одещини. Внаслідок атаки загинули 10 людей. Відомо, що суховантаж перевозив кукурудзу. На борту перебували 18 людей.

18 липня РФ вдарила по спортивно-розважальному комплексу на Одещині. Там загинула дитина. Було пошкоджено територію спортивно-розважального комплексу, приватні житлові будинки та автомобілі громадян.

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Раніше йшлося про те, що російські війська тиждень поспіль масовано атакують Одещину керованими авіаційними ракетами. Внаслідок нових «прильотів» у житловий сектор є загиблі та поранені, серед них діти.

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