Чому Росія не віддає полонених: у ГУР назвали головну причину

Андрій Юсов

Держава-агресорка використовує питання військовополонених для просування пропагандистських наративів та тиску на Україну. Водночас Росія не має мотивації рятувати і повертати своїх громадян.

Про це заявив заступник голови Координаційного штабу Андрій Юсов у коментарі «Укрінформу», відповідаючи на запитання, чому Росія не віддає Україні полонених.

«Найголовніша причина — це мотивація держави-агресора. Мотивація — не врятувати і повернути своїх громадян, військовополонених окупантів. І, звичайно, не звільнити українців, як військових, так і цивільних, навіть важкохворих, важкопоранених, жінок. А, власне, використовувати будь-які інструменти, зокрема проблеми військовополонених, для просування своїх наративів та тиску на Україну», — зазначив він.

За словами Юсова, якщо держава дотримується взятих на себе міжнародних зобов’язань щодо гуманітарного права, Женевських конвенцій, то жодних проблем з поверненням військовополонених бути не повинно. «Але ми маємо справу з Росією», — додав він.

Нагадаємо, у полоні РФ знайшли українців, доля яких була невідомою. Координаційний штаб встановив факт перебування в полоні ще 12 українців.