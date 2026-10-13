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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Чому РФ посилила атаки на захід України: експерт назвав основні причини

Західні області України залишаються стратегічно важливими для оборони всієї країни, оскільки саме через них проходять ключові транспортні вузли, ремонтні бази та хаби для накопичення матеріально-технічної допомоги від партнерів.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Чому РФ посилила удари по заходу України: аналіз військового експерта

Чому РФ посилила удари по заходу України: аналіз військового експерта

Останніми тижнями російські окупанти помітно активізували комбіновані повітряні атаки по західних регіонах України.

З чим це пов’язано, пояснив військово-політичний експерт Олександр Мусієнко, передає «РБК-Україна».

За його словами, основними цілями ворога під час останніх обстрілів стають:

  • Транспортна та залізнична інфраструктура — для ускладнення перекидання резервів і військової техніки;

  • Енергетичні об’єкти — з метою підриву енергетичної стійкості регіону перед зимовим періодом;

  • Великі термінали, склади і промислові підприємства;

«Відтак ми можемо робити висновок, що атаки ворога спрямовані на те, щоби максимально виснажувати економічний потенціал нашої держави і спричиняти максимальні збитки для нашої економіки», — сказав експерт.

Проте Мусієнко зауважує, що ворог переслідує й іншу мету.

«Крім того, це звичайно терор, це руйнування і намагання деморалізувати український тил», — додав він.

Яка частка російських атак припадає на захід України

«Якщо ми подивимося, то все ж таки найбільша частка ударів — дві третини, орієнтовно, приходиться на регіони центральні, східні, південні, північні. Тобто десь приблизно одна третина — це атаки на захід», — уточнив Мусієнко.

Проблеми з ППО

Крім того, ворог намагається виявити та виснажити засоби протиповітряної оборони, розчищаючи шлях для подальших масованих атак. Адже ЗСУ не мають можливості на 100% збивати всі засоби повітряного нападу.

«У нас покращився коефіцієнт, дещо зросла кількість збитих реактивних „Шахедів“, але все рівно 20-25% орієнтовно або влучають, або завдають ударів, або падають уламки. Гарантувати, що ми на 100% будемо все збивати, і нічого не буде прориватися на захід України, ми просто не можемо, тому що станом на зараз в тій ситуації, в якій ми є, об’єктивно нам просто не вистачає засобів», — розповів аналітик.

Нагадаємо, що сьогодні, 13 жовтня, Росія атакувала університет у Рівному. Що відомо про цю атаку і наслідки — читайте у матеріалі ТСН.ua.

11 жовтня реактивні дрони долетіли до Івано-Франківська. Тоді внаслідок удару загинули троє людей.

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