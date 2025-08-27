Чому Росія відновила удари по енергетиці: в РНБО відповіли

Обстріл України / © ТСН.ua

Реклама

У ніч на 27 серпня Росія відновила удари по енергетичній інфраструктурі України. Основними цілями стали Сумська та Полтавська області.

Про це пише керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

«Знову все по колу. росіяни відновили удари по енергетиці — Суми, Полтава», — прокоментував Коваленко.

Реклама

Росія використовує атаки на енергетику як інструмент тиску на населення та економіку України. Водночас відсутність жорстких міжнародних санкцій дозволяє Кремлю безкарно відновлювати подібні удари.

«Все через безкарність, через відсутність пекельних санкцій та багато іншого», — зазначив Коваленко.

Попри складні обставини, українські Сили оборони продовжують завдавати ударів по військових об’єктах РФ.

За словами експерта, Україна робить російським загарбникам «боляче», однак поки що тягар протистояння несе здебільшого саме наша держава.

Реклама

«Україна, звісно ж, робить рф боляче. Але поки робимо це переважно ми», — підсумував керівник.

Що відомо про обстріл

Вночі 27 серпня армія РФ масовано атакувала Полтавщину. На щастя, минулося без жертв.

Влада повідомляла про:

падіння уламків та прямі влучання у Полтавському районі;

постраждале підприємство енергетичного сектору;

пошкодження адмінбудівлі, транспортних засобів та обладнання;

виникнення пожеж;

знеструмлення побутових та юридичних споживачів.

Також у ніч проти 27 серпня у Сумах пролунала серія вибухів. Пошкоджені об’єкти інфраструктури. У місті частково зникли електро- та водопостачання.

Реклама

Військові РФ завдали масованого удару безпілотниками по околиці Сумської громади. Без загиблих. Є пошкодження об’єктів інфраструктури, працюють аварійні служби.