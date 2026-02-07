Чому Росія влаштувала ракетний удар саме по Бурштину: пояснення експерта

Обстріл України / © tsn.ua

7 лютого Росія здійснила масштабну комбіновану атаку на Україну. Під прицілом ворога опинилися об’єкти критичної інфраструктури, а основний удар було спрямовано на Бурштинську теплоелектростанцію в Івано-Франківській області.

Про це розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан для «24 Каналу».

Чому ціллю став саме Бурштин

За словами військового експерта, вибір Бурштинської ТЕС як пріоритетної цілі не є випадковим. Цей об’єкт відіграє ключову роль не лише для внутрішнього споживання, а й для міжнародного енергообміну.

«Бурштин — це фактично енергетичний острів. Його лінії передачі з’єднують Україну з Угорщиною, Румунією та Словаччиною», — пояснив Світан.

Головна мета агресора — знищити «енергетичний міст», який дозволяє Україні маневрувати потужностями: купувати електрику в ЄС у пікові години або ж експортувати надлишки. Оскільки перетоки енергії можливі в обидва боки, виведення з ладу цього вузла суттєво послабить стійкість української енергосистеми.

Що використали окупанти

Характерною особливістю атаки 7 лютого стало використання росіянами практично всієї номенклатури ракетного озброєння, яке є в їхньому арсеналі. Ворог підняв у небо стратегічну та тактичну авіацію, а також задіяв флот.

Для прориву української ППО та ураження об’єктів окупанти застосували:

Стратегічна авіація: бомбардувальники Ту-95 і Ту-160 запускали ракети Х-101, а Ту-22 атакували ракетами Х-22 та Х-32.

Високошвидкісні цілі: літаки МіГ-31К випустили аеробалістичні ракети «Кинджал».

Тактична авіація: зафіксовано пуски ракет Х-59 та Х-69.

Море: підводні човни в Чорному морі атакували «Калібрами».

Гіперзвукова зброя: ворог почав застосовувати новітні ракети «Циркон» та важкі надзвукові «Онікси».

Світан застерігає, що нинішня атака може бути не останньою найближчим часом. За оцінками експерта, виробничі потужності та запаси ракет дозволяють росіянам здійснювати подібні масовані обстріли української енергетики з періодичністю двічі на тиждень. Наявність достатньої кількості дронів-камікадзе лише посилює цю загрозу, перевантажуючи систему протиповітряної оборони.

Нагадаємо, Бурштинська ТЕС повністю припинила роботу після російського обстрілу на Прикарпатті. Через це у місті Бурштині зникло теплопостачання, а міська влада терміново зібрала комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

За словами мера Василя Андрієшина, відновити подачу тепла планують у максимально стислі строки — не пізніше ніж за 48 годин, а за оптимістичним сценарієм уже протягом доби. Тепло можуть подати як із Бурштинської ТЕС, так і з альтернативних котелень. Водопостачання обіцяють відновити найближчим часом, за потреби — із залученням генераторів.