Чому росіяни влучають по мостах: "Флеш" розкрив секрет наведення "Іскандерів"

Ракета "Іскандер" / © Associated Press

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Російські окупаційні війська демонструють високу точність під час ударів балістичними ракетами по українських мостах. Це відбувається навіть в умовах, коли супутникова навігація над країною повністю придушена засобами радіоелектронної боротьби.

Про це повідомив радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони, фахівець із радіотехнологій та військовий експерт Сергій «Флеш» Бескрестнов у Telegram.

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Як працює інерційна система і чому її замало

За словами експерта, під час повітряних тривог в Україні діє тотальне придушення навігаційних систем. За таких умов стандартна інерційна система ракет типу «Іскандер» не здатна забезпечити точність влучання до метра, яка необхідна для руйнування мостових конструкцій.

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Втім, прагнучи досягти максимального ураження цілей, ворог почав використовувати набагато складніші та дорожчі технології.

Секрет у спеціальних головках наведення

Щоб обійти дію українського РЕБ та корегувати траєкторію в реальному часі, ворог оснащує боєголовки спеціальними системами:

Оптичне наведення: застосування спеціальних оптичних головок 9Э436 або 9Б918;

Радіолокаційне наведення: використання високовартісних радіолокаційних систем корекції.

«Під час падіння боєголовки вниз протягом кількох секунд відбувається радіолокаційне сканування місцевості, і в систему наведення ракети вводиться поправка», — підкреслив Сергій «Флеш».

Саме ця технологічна особливість дозволяє ворожим «Іскандерам» зіставляти скановане зображення рельєфу з закладеною картою та коригувати курс у лічені секунди перед ударом.

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Раніше Бескрестнов вже пояснював, чим Росія може спробувати зруйнувати мости. Він зазначив, що російські ударні безпілотники становлять серйозну загрозу для мостів у Києві, а встановлення захисних сіток не може забезпечити надійного захисту від таких атак. Найефективнішим рішенням було б знищувати дрони ще на підльоті до столиці, щоб вони не досягали мостів і не створювали небезпеки для навколишньої забудови.

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