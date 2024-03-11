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Чому Росія цьогоріч менше атакувала енергооб'єкти України: пояснив Кубраков

Чому Росія цьогоріч менше атакувала енергооб'єкти України: пояснив Кубраков

Віцепрем’єр з відновлення - міністр з розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков

Фокус України був зроблений на захисті ключових підстанцій, зазначив Кубраков.

Росія наприкінці зими змінила тактику щодо обстрілів по енергооб'єктах, оскільки зрозуміла, що Україна посилила захист.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна сказав віцепрем’єр з відновлення - міністр з розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

"У цьому сезоні у нас вже був вже другий рівень захисту - від шахедів та дронів. Знаю десятки випадків, коли цей захист спрацював", - наголосив він. 

За його словами, фокус України був зроблений на захисті ключових підстанцій. 

"Підстанції нижчого рівня намагалися вибити, таким чином відключити великі підприємства від енергопостачання. Але цих підстанцій більше, є можливість маневрувати, перепідключити, трансформатори для них замінити легше, бо їх більше в наявності", - пояснив міністр.

Нагадаємо, РФ обрала нову тактику руйнування енергетичної інфраструктури України.

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