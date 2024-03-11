Чому Росія цьогоріч менше атакувала енергооб'єкти України: пояснив Кубраков

Росія наприкінці зими змінила тактику щодо обстрілів по енергооб'єктах, оскільки зрозуміла, що Україна посилила захист.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна сказав віцепрем’єр з відновлення - міністр з розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

"У цьому сезоні у нас вже був вже другий рівень захисту - від шахедів та дронів. Знаю десятки випадків, коли цей захист спрацював", - наголосив він.

За його словами, фокус України був зроблений на захисті ключових підстанцій.

"Підстанції нижчого рівня намагалися вибити, таким чином відключити великі підприємства від енергопостачання. Але цих підстанцій більше, є можливість маневрувати, перепідключити, трансформатори для них замінити легше, бо їх більше в наявності", - пояснив міністр.

Нагадаємо, РФ обрала нову тактику руйнування енергетичної інфраструктури України.

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