Чому Росія цьогоріч менше атакувала енергооб'єкти України: пояснив Кубраков

Фокус України був зроблений на захисті ключових підстанцій, зазначив Кубраков.
Росія наприкінці зими змінила тактику щодо обстрілів по енергооб'єктах, оскільки зрозуміла, що Україна посилила захист.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна сказав віцепрем’єр з відновлення - міністр з розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.
"У цьому сезоні у нас вже був вже другий рівень захисту - від шахедів та дронів. Знаю десятки випадків, коли цей захист спрацював", - наголосив він.
За його словами, фокус України був зроблений на захисті ключових підстанцій.
"Підстанції нижчого рівня намагалися вибити, таким чином відключити великі підприємства від енергопостачання. Але цих підстанцій більше, є можливість маневрувати, перепідключити, трансформатори для них замінити легше, бо їх більше в наявності", - пояснив міністр.
Нагадаємо, РФ обрала нову тактику руйнування енергетичної інфраструктури України.
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